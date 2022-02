Xiaomi Redmi Note 11: Deutschlandstart und Preise am 17. Februar 2022

Xiaomi hatte seine neue Smartphone-Serie der Redmi Note 11, welche vier Modelle umfasst, bereits für den internationalen Markt vorgestellt. Doch was man noch aussparte, das waren konkrete Angaben zum Start sowie den Preisen in Deutschland. Schon an diesem Donnerstag wird der Hersteller sein Schweigen brechen. Dann will man nämlich die Preise der Redmi Note 11 für Deutschland bestätigen.

Dafür gibt es sogar einen virtuellen Showroom, der dann eben am 17. Februar um 13 Uhr seine Pforten öffnen soll. Noch führt der Link aber ins Leere, da heißt es also noch ausharren. Xiaomi hat immerhin schon bestätigt, dass alle vier Ableger der Redmi Note 11 in Deutschland starten werden: die Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro und Note 11 Pro 5G. Insgesamt handelt es sich aber nicht um Premium-Geräte, sondern eine Mittelklasse-Serie, die vor allem mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis punkten möchte.

Abseite der Redmi Note 11 hat Xiaomi bereits für Deutschland den Release der Redmi Buds 3 Lite mit Bluetooth 5.2 sowie des Xiaomi Smart Air Purifier 4 in Aussicht gestellt. Die Earbuds und der Luftreiniger werden ebenfalls am 17. Februar 2022 ein Preisschild und einen Launch-Termin für Deutschland erhalten.

Außerdem wird es zum Launch der Redmi Note 11 eine Aktion geben: den „Redmi Note Power Jump“ auf mi.com/de über den mobilen Browser oder über die Mi-Store-App. Darüber lässt sich ein Rabattcoupon im Wert von 20 Euro ergattern, der dann für den Kauf der Redmi Note 11 oder Redmi Note 11S im Aktionszeitraum vom 15. bis 28. Februar einlösbar ist. Zusätzlich werden die besten fünf Spieler nach Abschluss der Aktion mit einem Smartphone der Redmi-Note-11-Series belohnt.