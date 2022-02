Aktuell gratis: „Brothers: A Tale of Two Sons“

In dieser Woche gibt es im Epic Games Store „Brothers: A Tale of Two Sons“ kostenlos zum Download. In dem 2013 erschienenen Spiel, einem Adventure mit zahlreichen Geschicklichkeitseinlagen, folgt man zwei Brüdern auf einer tragischen Reise durch eine von der nordischen Mythologie inspirierten Welt, um das Leben ihres Vaters zu retten.

„Brothers: A Tale of Two Sons“ entstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten Regisseur Josef Fares. Das Spiel wurde von der Kritik durchweg positiv aufgenommen und als einer der Höhepunkte des Jahres 2013 sowie als Argument für Videospiele als Kunstform genannt. So erhielt es auch mehrere Auszeichnungen, wie bei den Spike Video Game Awards oder den British Academy Video Games Awards.

Die Geschichte handelt von den beiden Brüdern Naia und Naiee. Der Jüngere der beiden, Naiee, musste hilflos mitansehen, wie seine Mutter bei einem Bootsausflug ertrank, was ihn nachhaltig prägte und seine Angst vor Gewässern und dem Schwimmen festigte. Eines Tages erkrankt der Vater der beiden Brüder schwer. Nachdem sie ihn zum örtlichen Heiler gebracht haben, erfahren sie von diesem, dass nur das „Wasser des Lebens“ das Leben des Vaters retten kann. Die Quelle des Wassers befindet sich im mehrere Tagesreisen entfernten Lebensbaum. Gemeinsam treten die Brüder die Reise an, um das Leben ihres Vaters zu retten.

Als Spieler folgt man den Charakteren aus einer isometrischen Perspektive mit frei drehbarer Kamera. Bemerkenswert dabei ist, dass man stets beide Brüder gleichzeitig mit einem Controller steuert. Für sämtliche Steuerungsbefehle und Interaktionen werden allein die beiden Sticks, sowie zwei Schultertasten benötigt. Inwiefern dabei mit Gegenständen, anderen Charakteren oder der Umgebung interagiert wird, ist stets kontextabhängig. Die linke Hälfte des Controllers dient dabei zur Kontrolle des älteren Bruders, die rechte für die Kontrolle des jüngeren.

Für das Bestehen des Spieles ist es dabei unerlässlich, die Abfolge beider Charaktere auf einander abzustimmen, sowie auf deren Eigenheiten zu achten, etwa die größere Körperkraft des älteren Bruders oder die Angst vor Wasser und schlankere Gestalt des jüngeren. Das Spiel bietet keinerlei Bildschirmanzeigen oder Spielleben. Das Ableben eines der Brüder führt zu einem Neustart an großzügig gesetzten Rücksetzpunkten.

Gesprochen wird im Spiel zwar, allerdings in einer nordisch-arabisch anmutenden Fantasiesprache; Mimik und Gestik der Charaktere nehmen breiten Raum ein. Die Musik des Spieles ist geprägt von Kulning, eine dem Jodler oder dem Joik verwandte vokale Technik, die in Schweden und Norwegen, aber auch in Finnland angewandt wurde zur Kommunikation, um die weidenden Tiere zusammenzurufen, oder um Raubtiere wie Wölfe und Bären abzuschrecken. [Quelle: Wikipedia]

„Brothers: A Tale of Two Sons“ wird noch bis Donnerstag, den 24. Februar 2022 kostenlos zum Download im Epic Games Store angeboten. Aber auch danach noch kann man es weiterspielen, denn nach Bestellung gehört das Spiel ohne zeitliche Einschränkung euch.

Quelle: Epic Games