„Aperture Desk Job“: Kostenloses Spiel aus dem „Portal“-Universum veröffentlicht

Valve liefert sein Steam Deck mittlerweile an erste Kunden. Das Handheld ist im Grunde ein tragbarer Gaming-PC. Ab Werk ist SteamOS, basierend auf Linux, vorinstalliert. Es ist aber sogar nachträglich möglich, Windows 11 zu installieren. Um ersten Besitzern eine Freude zu machen, hat Valve via Steam das kostenlose Spiel „Aperture Desk Job“ veröffentlicht.

Auch wenn der Titel eigentlich die Möglichkeiten des Steam Decks aufzeigen soll, so steht es Nutzern frei, ihn auch an PCs zu beziehen. Allerdings ist die Steuerung nur mit einem Controller möglich. Via Maus und Tastatur ist „Aperture Desk Job“ leider nicht bedienbar. Für Fans von Valves Spielen sicherlich eine schöne Sache: Der neue Titel ist im selben Universum wie „Portal“ angesiedelt. So arbeitet man als Neueinsteiger bei dem Unternehmen Aperture Science.

Ziel des kurzen Spiels ist es, die Möglichkeiten und die Steuerung des Steam Decks komplett vorzustellen. Es sei laut Valve aber ausdrücklich keine Fortsetzung von „Portal“. Wer sich ein Steam Deck sichern konnte oder einfach nur großer Fan der „Portal“-Spiele ist, sollte sich „Aperture Desk Job“ auf jeden Fall einmal ansehen. Da diese Tech-Demo kostenlos ist, kann man da ohnehin nichts falsch machen.

Quelle: Steam