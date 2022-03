Mit welchen Smartphones kann am besten im Online Casino gespielt werden?

Smartphones und Tablets haben im letzten Jahrzehnt einen einmaligen Siegeszug hinter sich gebracht. Die mobilen Endgeräte sind inzwischen im Alltag angekommen und nahezu die ganze Organisation des Tages läuft über sie. Diese massiv zunehmende Popularität und Notwendigkeit der Geräte ist das Kennzeichen des digitalen Zeitalters.

Besonders Laptops, Smartphones und Tablets gehören zu den Geräten, die besonders häufig zum Spielen in einem Online Casino genutzt werden. Die Online Casinos haben diesen Trend längst erkannt und stellen in immer größeren Ausmaß Möglichkeiten zum mobilen Spielen zur Verfügung. Das zunehmende mobile Spielen können Spieler in gleicher Qualität wie in einer Desktopversion wahrnehmen. Neue Online Casinos mit Startguthaben bringen ihre Boni für rein mobile Nutzer an den Start.

Ideal eignen sich Tablet und Smartphone für das mobile Spielen. Das Smartphone ist der alltägliche Begleiter und wird daher definitiv bevorzugt genutzt.

Braucht man ein teures Smartphone, um online im Casino zu spielen?

Grundsätzlich sind die Flaggschiff Geräte meist die neuesten und am weitesten entwickelten Versionen eines Smartphones. Auf diesen Geräten ist prinzipiell das online Spielen möglich. Es ist keine Verpflichtung unbedingt immer das neueste Smartphone zu besitzen. Günstigere Geräte bieten alle technischen Voraussetzungen, um das Spielen ohne Probleme mit einer stabilen Internetverbindung zu absolvieren.

Online Spielen benötigt keine übermäßig schnellen Prozessoren oder leistungsstarke Grafikkarten. Die meisten Spiele lassen sich von einem normalen Prozessor unproblematisch verarbeiten. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass ein besonders teures und technisch hochwertiges Smartphone eine Grundvoraussetzung zum Online Spielen ist. Dadurch unterscheiden sich die Casinospiele grundlegend von vielen Computer- oder Konsolenspielen, die meist unheimlich Leistung einfordern und in der Tat mit den neuesten Geräten am besten gespielt werden können.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass der Preis eines Smartphones der Hauptindikator für die Qualität des Geräts darstellt. Dabei ist es zunächst wichtig, wofür das Gerät überhaupt genutzt werden soll. Es macht oft keinen Sinn ein mit Technik vollgepacktes Smartphone zu besitzen, wenn es gar nicht ausgenutzt wird. Dagegen können spezielle Aktivitäten eben eine gewisse Voraussetzung haben, was die technische Ausstattung angeht.

Für das normale Onlinespiel ist ein völlig normales Smartphone ausreichend. Die meisten Online Casinos operieren mit einer Web App, die alle Betriebssysteme zulässt und dadurch keine Vorabbedingungen stellt. Der Hersteller und das Modell spielt dabei keine Rolle mehr und lässt Spieler mit allen möglichen Geräten einen Zugang finden.

Die besten Flaggschiff Smartphones für 2021

Wir präsentieren Ihnen eine kurze Zusammenfassung der besten Geräte für das Jahr 2021.

Apple iPhone 13 Pro – für viele das beste Smartphone, wenn ein iOS-System gewünscht wird. Die Akkulaufzeit wurde noch einmal verlängert und der Speicher ist bei Apple ohnehin immer üppig.

– für viele das beste Smartphone, wenn ein iOS-System gewünscht wird. Die Akkulaufzeit wurde noch einmal verlängert und der Speicher ist bei Apple ohnehin immer üppig. Google Pixel 6 Pro – die mit Abstand beste Kamera, die in einem Smartphone verbaut ist und das beste Android Handy.

– die mit Abstand beste Kamera, die in einem Smartphone verbaut ist und das beste Android Handy. Samsung Galaxy 21 Ultra – mit großartiger Kamera und absolut formschön. Akku bei Samsung ist etwas problematisch.

– mit großartiger Kamera und absolut formschön. Akku bei Samsung ist etwas problematisch. Oppo Find X3 Pro – zwei Primärkameras und ein schneller Prozessor sind beim Oppo Find X3 Pro verbaut. Dazu kommt eine richtig hurtige Schnellladefunktion. Farbenspektakel hat Oppo auch immer mit dabei.

– zwei Primärkameras und ein schneller Prozessor sind beim Oppo Find X3 Pro verbaut. Dazu kommt eine richtig hurtige Schnellladefunktion. Farbenspektakel hat Oppo auch immer mit dabei. Xiaomi Mi 11 Ultra – sehr schnelle Hardware, neues WLAN-Technologie und 5G für die mobilen Daten. Damit ist das Smartphone für alle Online Spiele bereit.

– sehr schnelle Hardware, neues WLAN-Technologie und 5G für die mobilen Daten. Damit ist das Smartphone für alle Online Spiele bereit. Vivo X70 Pro+ – Bilder und Sound von großer Qualität, Leistungsmerkmale, die mit den besten Smartphones mithalten können.

– Bilder und Sound von großer Qualität, Leistungsmerkmale, die mit den besten Smartphones mithalten können. Samsung Galaxy Z Fold3 5G – neues Formdesign und außergewöhnlich gute Lautsprecher für Musikgenuss. Das Smartphone ist wasserdicht und taugt für den nächsten Badeurlaub.

– neues Formdesign und außergewöhnlich gute Lautsprecher für Musikgenuss. Das Smartphone ist wasserdicht und taugt für den nächsten Badeurlaub. Huawei Mate X2 – Wedge Design, gute Leistungsmerkmale, Lautsprecher sind über den Maßen qualitativ ansprechend.

Welche Charakteristiken sind beim Kauf eines Smartphones wichtig?

Wenn Sie sich mit der modernen Smartphone Technologie nicht gut auskennen, kann der Rat eines Experten helfen. Suchen Sie sich einen unabhängigen YouTube-Kanal, der immer wieder Reviews von Smartphones herausbringt und Ihnen erklären kann, welches Smartphone für Ihre Bedürfnisse passend ist. Artikel wie dieser helfen weiter.

Es gibt ein paar wichtige Eigenschaften, die das Smartphone haben sollte. Das Android oder iOS Betriebssystem ist immer eine gute Voraussetzung. Quad high-definition oder ultra-high-definition sind gute Bedingungen für ein einwandfreies Display. Es sollten mindestens 4GB RAM-Speicher zur Verfügung stehen, auch wenn höhere Werte besser sind. Der Akku spielt eine tragende Rolle, gerade wenn es für einen Spieler längere Phasen am Tag gibt, zu denen keine Aufladung erfolgen kann.

Ein weiteres Kriterium ist das Aussehen des Smartphones. Der Käufer sollte das Design mögen, immerhin wird er viel Zeit mit seinem neuen Partner verbringen. Das Gerät sollte einfach zu handhaben sein und gut in der Hand liegen. Manche klobigen Geräte können nicht überzeugen, weil sie nur schwer mit einer Hand bedienbar sind.

Es ist am Ende wichtig, dass die Individualität entscheidet. Der Smartphone-User hat bestimmte Vorstellungen von seinem Gerät und den Fähigkeiten, die es besitzen sollte. Ist zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit wichtig, wird die Schnellladung ein unabdingbares Charakteristikum darstellen. Andere Nutzer wollen Profi-Bilder schießen und benötigen ein tolles Smartphone-Display und herausragende Kameras. Da kaum ein Gerät alle Vorteile in sich vereinen kann, muss abgewogen werden, welche Funktionen wichtig sind und bei welchen Eigenschaften eine minderwertigere Qualität akzeptiert werden kann.

iOS gegen Android – Die Suche nach dem besten Betriebssystem

Da die meisten Slots mit HTML5 kompatibel sind und über den Browser auf dem Smartphone laufen, stellt sich die Frage nach dem Betriebssystem für das Online Spielen nicht primär. Es ist vielmehr eine Frage, welches System der Nutzer selbst bevorzugt. Ist der Google Play Store wichtig oder handelt es sich um einen Apple-Fan, der seine anderen Gerätschaften von Apple bezieht und die Kompatibilität bewahren möchte. Bei iOS von Apple sollte jedenfalls sichergestellt sein, dass es sich um eine Version von iOS 10 oder höher handelt. Für Android ist die Version 7.0 Nougat die Grenzversion. Alle neueren Android-Systeme laufen problemlos mit den herkömmlichen Online Casinos. Ältere Versionen funktionieren im Allgemeinen noch, aber es könnte sich nicht dieselbe Atmosphäre breitmachen, da es dann doch hier und dort ein wenig ruckeln könnte. Insgesamt kann keines der beiden Betriebssysteme den jeweils anderen wirklich abhängen.

Quad high-definition gegen ultra-high Definition – Display-Qualität vom Feinsten

Die Grundvoraussetzung der Diskussion um das beste Display ist die Anzahl der Pixel. Je mehr Pixel das Display abbilden kann, desto besser sehen die abgebildeten Grafiken aus. Beim Spielen am Smartphone ist das Display erheblich näher am Gesicht als beispielsweise beim Spielen mit dem Laptop. Das führt dazu, dass der Spieler viel mehr Details erkennen kann und die Pixelzahl hier mehr ins Gewicht fällt.

Der wirklich entscheidende Unterschied zwischen Quad high-definition und ultra-high-definition ist die Pixelzahl. Quad high-definition hat eine Bildschirmauflösung von 2560 x 1440 und sieht deshalb absolut großartig aus. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das Online Spielen hier nicht in dem geeigneten Maße möglich wäre. Ultra-high-definition hat noch höhere Auflösung mit 3840 x 2160 und ist daher besonders für Technik-Freaks die bessere Lösung. Die Bilder mit der ultra-high-definition sind bombastisch und lassen das Herz jedes Grafikliebhabers höherschlagen.

RAM-Gerätespeicher und Akku

Zwei ganz wichtige Elemente für den reibungslosen Ablauf eines Spiels sind der RAM-Gerätespeicher und der Akku des Geräts. Die meisten mobilen Casinos geben selbst an, dass mit 4 GB RAM-Speicher alles tadellos laufen kann. Wenn die Zahl höher ausfällt, entsteht kein Problem. Unter die 4 GB sollte es nicht gehen, da ansonsten Probleme mit ruckeligen Abschnitten und langem Nachladen vorprogrammiert sind. Die modernsten Smartphones bieten inzwischen 8GB standardisiert an.

Der Akku spielt eine große Rolle, gerade wenn viel mobil gespielt wird. Hier kann in der Regel nicht mal schnell aufgeladen werden, sondern der Spieler muss vielleicht über den ganzen Tag mit einer Akkuladung auskommen. Es gibt dabei gerade die neuesten Android und iOS-Geräte, die mit einer langen Akkulaufzeit, der einen Tag überschreitet, aufwarten können. Hier sollte kein Problem bis zur nächsten Auflade Phase entstehen. Gerade der Akku ist wichtig für das Smartphone, denn ohne Strom ist bei dem besten Gerät nichts zu holen.

Die besten Smartphones für das Online Casino und den täglichen Gebrauch – optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Viele neue Smartphones, die mit inzwischen unglaublichen technischen Details ausgerüstet sind, haben einen stolzen Preis. Das beste Preis-Leistungsverhältnis ist für viele potenziellen Käufer ein Kaufkriterium, gegen das nur wenige Argumente ankommen. Die im Folgenden dargestellte Liste mit empfohlenen Smartphones basiert auf unseren Erfahrungen und auf Nutzer Feedback, das in den vergangenen Monaten gesammelt wurde.

Die meisten Informationen über mobiles Glücksspiel auf dem Smartphone lassen sich auf Partnerseiten der Handyunternehmen oder diverser Online Casinos finden. Hier wird die mobile Spielerfahrung näher beleuchtet und Nutzer erfahren auf die Schnelle, welche Gerätevoraussetzungen benötigt werden, um ein bestimmtes Spiel in einem bestimmten Online Casino zu spielen.

Videospiele in jeglicher Art sind zu einem Lebensinhalt geworden, denen sich gerade die Hauptzielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren nur schwer entziehen kann. Immer mehr Zeit wird in das Spielen von Computerspielen gesteckt und es hat inzwischen einen regelrechten Freizeitwert. Dazu passt, dass die meisten Onlinespieler im Online Casino angeben, das Spiel in erster Linie als Erholungszeit zu nutzen. Es bedeutet Entspannung.

Durch die zunehmende Mobilisierung der Spiele, die Glücksspiele im Online Casino, hat das Smartphone diesen Freizeitwert für sich entdeckt. Da viele jüngere Menschen das Smartphone ohnehin für beinahe alles nutzen, kann die Freizeitgestaltung jederzeit damit ausgeführt werden. Ein Spiel ist schnell heruntergeladen und installiert und schon kann der Spaß losgehen. In der Mittagspause, dem Weg zur Schule oder Arbeit oder abends auf dem Sofa, das Smartphone ist immer mit dabei und ein Spin im Online Casino ist schnell gemacht.

Samsung Galaxy Note 10+

Das wunderschön geformte Smartphone hat Samsung Galaxy Note 10 technische Daten wie S-PEN, 6,3-Zoll-Display, Triple-Kamera, 8 GB RAM, 256 GB Speicher und 3500 mAh Akku mit an Bord. Das koreanische Smartphone ist schon seit Jahren ein Big Player auf dem Markt und überzeugt Kunden mit toller Kamera und noch besserem Sound. Ein blitzschneller Fingerabdrucksensor macht dieses Feature attraktiv. Die Samsung GalaxyNote 10 Maße sind 151 x 71,8 x 7,9 mm bei einem Gewicht von 167 Gramm.

OnePlus 7 Pro

Das OnePlus7 Pro ist noch stärker ausgerüstet. Mit einem 6,67 Zoll Display ausgestattet werden hier tolle Bilder mit einer Triple-Kamera gemacht. Die OnePlus 7 Pro Größe beläuft sich auf 162,6 x 75,9 x 8,8 mm und eine Schnellladefunktion ist integriert.

Huawei P30 Pro

Beim Huawei P30 Pro Zoll wird die Displaygröße mit 6,47 Zoll üppig begangen. Dazu gibt es noch FHD+ als zusätzliches Feature für beste Bilder. Die Huawei P30 Pro Größe Zoll beträgt 158 x 73,4 x 8,4 mm und der Huawei P30 Pro Chip sorgt für ein leistungsstarkes High-End Smartphone.

Apple iPhone 11 Pro

Die Geschwindigkeit und die Bildschirmauflösung iPhone 11 sind die besonderen Merkmale des Geräts von Apple. Mit einer Auflösung von 1.125 x 2.436 Pixel sind gute Bilder garantiert. Die iPhone 11 Pro Max technische Daten geben eine Gerätegröße von 144 x 71,4 x 8,1 mm her.

Samsung Galaxy S10+

Zuletzt war der Samsung Galaxy S10 Preisverfall überdeutlich zu spüren, da neue Geräte nachrücken konnten. Dabei überzeugen Samsung Galaxy S10 Modelle noch immer mit toller Leistung und überragendem Display. Die Samsung Galaxy S10 Zoll Größe und die Samsung Galaxy S10 technische Daten sind überragend in jeder Beziehung – auf 149,9 x 70,4 x 7,8 mm steckt immer noch viel Power im Gerät.

Asus ROG Phone II

Das Asus ROG Phone II ist aktuell als ein sehr großes Smartphone auf dem Markt. Die Maße mit 170,99 x 77,6 x 9,48 mm schlagen vergleichbare Geräte eindeutig. Wer ein großes Display benötigt, ist mit dem Asus bestens bedient.

Sony Xperia 1

Das Sony Experia 1 III kann sich zwar über ein hervorragendes Display freuen, aber das Gerät kann nicht in allen Details wie die Konkurrenz überzeugen. Die Sony Experia 1 III Verfügbarkeit ist daher nicht so hoch, da Konkurrenzmodelle hier dem Gerät das Wasser abgraben, obwohl es staub- und wasserdicht ist. Das Display im Kinoformat 21:9 ist aber ein Erlebnis.

Oppo Reno 10x Zoom

Der Oppo Reno 10x Zoom Test hat gezeigt, dass das Gerät durchaus mit den bekannteren Namen der Branche mithalten kann. Die Maße des Geräts sind mit 162 x 77.2 x 9.3 mm nicht zu knapp bemessen. Das Gerät besitzt ein eigenes Kühlsystem, was sicherlich hilfreich sein kann, wasserdicht ist es nicht.

Huawei Honor 20 Pro

Ein schönes Design und eine ausgezeichnete Kamera gibt es Huawei Honor 20 Pro gemeinsam mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Huawei 4 Kameras können in allen Belangen überzeugen und lassen wunderschöne Bilder in jeder Lebenslage zu. Die Maße des Geräts sind moderat mit 154,6 x 74 x 8,4 mm.

Xiaomi Mi 9T Pro

Beim Xiaomi Mi 9T Pro Farben-Profi steht alles im Zeichen des großartigen 6,39 Zoll Full-HD-AMOLED-Display, das beste Bilder in tollen Farben auf den Bildschirm bringt. Der Xiaomi Mi 9T Pro Chip ist ebenfalls hochwertig. Der nicht erweiterbare kleine Speicher ist vermutlich für viele Kunden kaufentscheidend.

Fazit

Wie viel kostet das iPhone 13 ist eine der am häufigsten gestellten Fragen im Bereich High-End Smartphone. Dabei gibt es so viele starke Konkurrenzgeräte, mit denen ebenfalls exzellent im Online Casino auf hohem Niveau gespielt werden kann. Die iPhone 13 Kosten sind nicht unbedingt das beste Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt und ein Vergleich lohnt sich allemal.