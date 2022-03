Nothing stellt am 23. März 2022 neue Produkte vor

Der noch recht junge Hersteller Nothing wird am 23.03.2022 neue Produkte vorstellen. Bisher machte man durch TWS-Kopfhörer auf sich aufmerksam. Gründer von Nothing ist der ehemalige OnePlus-Manager und -Mitbegründer Carl Pei. Das Event soll jedenfalls um 15 Uhr beginnen und steht unter dem Motto „The Truth“.

Qualcomm wird bereits auf der offiziellen Teaser-Seite mit seinen Snapdragon-SoCs referenziert, sodass es extrem verwundern würde, sollten da keinerlei Bezüge zu einem Phone hergestellt werden. Leaks gibt es zu dem potenziellen mobilen Endgerät aber noch keine. Möglich ist auch, dass Nothing weitere Produkte aus dem Bereich Smart Home andeuten könnte.

Nothing sammelte zuletzt ca. 144 Mio. US-Dollar von Investoren ein. 300 Mitarbeiter sind bei dem Hersteller beschäftigt. Das erste Produkt des Unternehmens, die Nothing ear (1), ehemals als Concept 1 bekannt, konnten sich innerhalb von 6 Monaten rund 400.000 Mal verkaufen, was für einen Newcomer recht beeindruckend ist.

OnePlus ist mittlerweile ja von seiner Rolle als „Flagship Killer“ abgerückt und bringt vielmehr „normale“ Smartphones unterschiedlicher Preisklassen auf den Markt. Vielleicht wird Nothing da ein adäquater Ersatz? Warten wir es ab.

Quelle: Nothing