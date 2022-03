Apple iPhone SE (2022) nutzt 4 GByte RAM

Apple hat diese Woche nicht nur seinen neuen Mac Studio und das dazu passende Studio Display vorgestellt, sondern auch ein neues iPhone SE der dritten Generation. Das iPhone SE ist traditionell das Smartphone-Modell des Unternehmens aus Cupertino, das den Einstieg in die aktuelle iPhone-Welt markiert. So ist es auch in diesem Fall. Traditionell spricht Apple dabei zwar gerne über die technischen Daten, spart aber stets klare Informationen zum Arbeitsspeicher aus. Jene liegen jetzt vor.

Anzeige

So lässt sich aus dem Release Candidate für Xcode 13.3 ableiten, dass das iPhone SE (2022) über 4 GByte RAM verfügt. Damit schlägt es das Vorgängermodell, das bei 3 GByte Arbeitsspeicher verweilte. Man liegt hier nun gleichauf mit dem iPhone 13, das ebenfalls 4 GByte verwendet. Die iPhone 13 Pro und Pro Max sind allerdings mit 6 GByte RAM weiterhin besser ausgestattet. Dafür darf auch das Apple iPhone SE auf das SoC A15 Bionic setzen.

Optisch erinnert das iPhone SE der dritten Generation stark ans Vorgängermodell. Beispielsweise sitzt vorne immer noch ein Homebutton mit Touch-ID. Die Display-Diagonale steht bei 4,7 Zoll. Apple verspricht aber natürlich neben gesteigerter Leistung auch längere Akkulaufzeiten. In Deutschland ist das brandneue Apple iPhone SE ab morgen vorbestellbar. Die Auslieferung beginnt dann am 18. März 2022. Zu haben ist das neue Smartphone ab einem Einstiegspreis von 529 Euro.

Quelle: MacRumors