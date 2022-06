Die besten Casino-Apps mit Echtgeld

Gute Casino-Apps sind mehr als nur ein Zeitvertreib. Wer möchte, kann online genauso Glücksspiel betreiben, wie man es in einer Spielhalle tut.

Anzeige

Wer sein Konto mit Gewinnen aus Casino-Spielen aufpolstern möchte, muss sich deshalb nach Online-Casino-Anbietern umschauen, die mit Echtgeld spielen.

Casino-Apps mit Echtgeld – gibt es das?

Online findet man zahlreiche Angebote an Casino-Spielen. Im App-Store allein gibt es etliche Apps, mit denen man Poker und Co. spielen kann. Das heißt jedoch nicht, dass man überall echtes Geld einsetzen kann. Manche Angebote sind rein für das Freizeitentertainment gedacht – hier steht allein der Spaß im Vordergrund.

Andere Casino-Apps sind waschechte Angebote von Casino-Spielen, wie wir sie in Spielhallen finden, nur online. Statt aus dem Haus zu gehen und ein reales Casino besuchen zu müssen, kann man mit ein wenig Glück Jackpots und Gewinne kassieren, ohne sich dafür von der Couch bewegen zu müssen.

Man muss sich aber mit privaten Daten registrieren und echtes Geld nutzen, um das Spielguthaben aufzuladen. Gewinnt oder verliert man, erhält man echtes Geld ausgezahlt oder man verzockt das Guthaben, das man aufgeladen hat.

Manche Casino-Anbieter bieten an, mit digitalen Währungen wie Bitcoins zu handeln, die man später zu Geld umtauschen kann. Bei allen anderen Anbietern kann man direkt über das Bankkonto oder via Zahlungsdienstleister wie PayPal Geld einzahlen – auf dem gleichen Weg werden die Gewinne ausgezahlt.

Ist das Online-Glücksspiel mit Echtgeld legal?

Ob das Online-Glücksspiel legal ist, ist eine Frage der Glücksspielgesetze in dem Land, in dem man spielt. In Deutschland wurde das Online-Glücksspiel erst 2021 legalisiert und ist mit einigen Regulierungen verbunden. Anbieter, die legal Online-Casinos mit Echtgeld anbieten möchten, müssen eine deutsche Lizenz halten. Diese bekommt man erst nach einer ausgiebigen Prüfung und anhaltender Kontrolle durch den Staat.

Da Deutschland Teil der EU ist, gelten hier aber auch EU-Rechte. Der Europäische Gerichtshof hat entschlossen, dass alle Casino-Anbieter, die eine in ihren Augen anerkannte Lizenz besitzen, im EU-Raum agieren dürfen. Das betrifft auch Casinos, die keine deutsche Lizenz haben und stattdessen von einem anderen Lizenzgeber reguliert werden.

Wer online mit ausländischer Lizenz spielen möchte, hat die Auswahl verschiedener Anbieter mit Lizenzen aus Curacao, Malta und anderen Nationen. Auch sie sind staatlich geprüft und daher sichere Angebote, die sich aber nicht zwangsweise an so harte Einschränkungen halten müssen, wie die Casinos mit deutscher Lizenz.

Worauf muss man bei einem Echtgeld-Casino im Internet achten?

Da man echtes Geld einsetzt und persönliche Daten herausgibt, sollte man gut auf die Anbieter schauen, die zur Verfügung stehen. Um einen sicheren und guten Service zu finden, sollten einiger Kriterien beachtet werden:

Lizenz

Es muss zwar nicht die deutsche Lizenz sein, aber es ist wichtig, dass der Anbieter überhaupt von einer staatlichen Glücksspiel-Autorität überprüft wurde. So kann man sich relativ sicher sein, dass der Anbieter kein Betrüger ist und dessen Spiele fair sind.

Ein guter Anbieter legt auch auf den Spielerschutz wert. Deshalb gibt es dort Infomaterialien und Kontaktdaten von Hilfestellen zur Spielsuchtprävention. Sie bieten außerdem Einstellungen an, mit denen man sich selbst dabei unterstützen kann, kontrolliert zu spielen. Dazu gehört u. a. die Möglichkeit, sich selbst für einen Tag oder länger zu sperren.

Ein guter Anbieter hat überdies eine breite Auswahl an Spielen im Angebot. Er investiert hier mehr Geld, damit seine Kunden lange interessante Spiele finden.

Ein guter Kundenservice ist wichtig. Er sollte auf mehreren Wegen verlässlich erreichbar sein und sich bemühen, Probleme schnell zu lösen.

Ob ein Casino eine gute Auswahl und einen hohen Service-Standard hat, erfährt man am einfachsten über Vergleichsplattformen und Reviews im Internet. Hier offerieren Communitys Bewertungen und Beschreibungen von den verfügbaren Angeboten.

Wie erhält man Geld von den Online-Casinos?

In Online-Casinos setzt man genauso Geld auf Spiele, wie man es in einem echten Casino tut. Es gibt unterschiedliche Spiele mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und Höhen der Auszahlung. Bei einer digitalen Slotmaschine kann man einen Euro für einen Zug ausgeben, und je nach dem Ergebnis mehr Geld gewinnen.

Hat man gewonnen, wird der Gewinn in der Regel erst dem Guthaben hinzugefügt. Ein guter Casino-Anbieter gibt dort die Option, das Geld auf das Konto überweisen zu lassen. Das muss man gezielt einleiten. Dann wird der Betrag, je nach Höhe, auf einen Schlag oder in mehreren Auszahlungen auf das eigene Konto übertragen. Meist geschieht das über die gleiche Zahlungsweise, die man auch für das Aufladen des Guthabens genutzt hat.

In den AGB des Casinos und den Anleitungen der Spiele findet man in der Regel Angaben darüber, welche Bedingungen es für die Gewinne und Auszahlungen gibt. Hier erfährt man zum Beispiel, wie hoch die Beträge sind, die man auf einmal ausgezahlt bekommen kann oder ob das Casino unter Umständen das Recht hat, die Auszahlung zu verweigern.

Das ist in der Regel dann der Fall, wenn man die Vertragsbedingungen bricht.

Fazit

Man kann Casino-Apps nutzen, um echtes Geld zu gewinnen. Dafür muss man natürlich echtes Geld setzen. Deshalb ist es wichtig, sich nach vertrauenswürdigen Anbietern umzuschauen. Online-Vergleichsplattformen und Reviews helfen dabei, einen guten Service zu finden. Lizenzen sind dabei ein wichtiges Kriterium.

Wenn man um echtes Geld spielt, muss man außerdem darauf achten, dass man verantwortungsvoll spielt. Ein guter Anbieter stellt Werkzeuge zur Verfügung, um präventiv gegen eine Spielsucht vorzugehen.