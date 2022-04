Amazon bringt das kostenlose Streaming-Angebot Freevee nach Deutschland

Amazon hat in Großbritannien und in den USA bereits die kostenlose Streaming-Plattform IMDb TV ins Rennen geschickt. Diese wird am 27. April 2022 jedoch einen neuen Namen erhalten: Freevee. Zusätzlich hat das Unternehmen bestätigt, dass Freevee im Verlauf des Jahres 2022 auch nach Deutschland komme. Weiter eingrenzen wollte man den Starttermin leider aber noch nicht. Freevee ergänzt als werbefinanziertes Streaming-Angebot das kostenpflichtige Amazon Prime Video.

Anzeige

Via Freevee von Amazon gibt es nicht nur lizenzierte Filme und Serien, sondern auch Originals – etwa das kommende „Love Accidentally“, eine romantische Komödie. Auch läuft am 6. Mai 2022 bei Freevee ein Spin-off zum Prime Original „Bosch“ an. Die Freevee-Serie nennt sich „Bosch: Legacy“. Laut Amazon wachse der Markt für werbefinanzierte Streaming-Angebote aktuell rasant. Man verfolge kein geringeres Ziel, als Freevee zum Marktführer zu machen.

Den Katalog der Freevee Originals will Freevee 2022 stark ausbauen – um 70 %. Beispielsweise zählen dazu auch Originals wie „Primo“, eine Coming-of-Age-Comedy von Michael Schur („The Good Place“) und Shea Serrano und „On Call“, ein halbstündiges Drama des TV-Produzenten Dick Wolf („Law & Order“). Die Konkurrenz ist im Streaming-Segment jedoch enorm. Zum einen buhlen kostenpflichtige Angebote wie Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Netflix, Peacock, Paramount+ und mehr um die Gunst der Zuschauer. Zum anderen sind da auch noch die kostenfreien Mediatheken oder werbefinanzierte Angebote wie Pluto TV. Somit wird spannen, wo Freevee da seinen Platz findet.

Quelle: Presseportal