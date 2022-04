Die 8 besten Bildbearbeitungsprogramme für deinen Mac

Macs sind sehr beliebt bei kreativen Jobs, da die Möglichkeiten einfach riesig sind und man mit den Tools & Apps seiner Kreativität freien Lauf lassen kann und tolle Ergebnisse erzielt. Die Meinungen betreffend der Tools gehen auseinander, da manche Designer mit bestimmten Programmen gut arbeiten können, während andere mit denselben Programmen gar nicht klarkommen.

Früher haben meist Fotografen Bildbearbeitungsprogramme verwendet, wohingegen heute wesentlich mehr Berufe und auch private Personen auf die Programme zurückgreifen, um ihre Bilder zu bearbeiten.

Man muss natürlich evaluieren, welche Bedingungen das Programm erfüllen muss. Ob einfache Tools ausreichend sind oder ob die volle Auswahl für professionelle Zwecke benötigt wird, sollte im Vorhinein geklärt werden.

Wir haben hier eine Auswahl an Bildbearbeitungsprogrammen, die wir dir mit Vor- sowie Nachteilen kurz vorstellen.

Exposure X6

Exposure war anfangs nur ein Plug-In für andere Programme, bevor es sich in den letzten Jahren als Allrounder etabliert hat. Es hat alle und viel mehr Funktionen, die ein Standard-Bildbearbeitungsprogramm hat und kann zusätzlich auch als RAW Konverter genutzt werden.

Exposure eignet sich am besten für den professionellen Gebrauch und für Personen, die bereits Erfahrung mit Bildbearbeitung und Verwaltung haben. Für Anfänger ist dieses Programm sehr komplex.

Viele Nutzer sind von Exposure begeistert, weil man keinen Abo-Zwang hat, unendlich viele Anwendungen hat und die Kapazitätsfunktionen sehr benutzerfreundich und vielseitig sind.

Gleichzeitig kann das Programm weiterhin als Plug-In für andere Programme genutzt werden.

Apple Fotos

Apple Fotos ist die Standard-Software von Apple, ist kostenlos und besonders beliebt wegen seiner einfachen Handhabung. Fotos steht jedem Nutzer automatisch zur Verfügung und hat einige basic Tools zur Bildbearbeitung. Empfehlenswert ist es vor allem für Anfänger, da es einfach zu bedienen ist, eine gute Organisation von Bildern ermöglicht und grundlegende Bearbeitungstools zur Verfügung stellt. Man muss aber sagen, dass es für Profis nur wenig nutzbar ist, da die Ausstattung begrenzt ist. Wenn man am Mac Bilder professionell bearbeiten möchte, gibt es eine paint alternative mac die wesentlich mehr Features als Apple Fotos hat.

PhotoScape X

Die volle Software PhotoScape X ist ein hochwertiges Bildbearbeitungsprogramm, das alles bietet, was man braucht. Viele Nutzer beschreiben das Programm als sehr durchdacht! Die wichtigsten Features von PhotoScape X sind an erster Stelle die große Auswahl an Filtern und Farbeffekten.

Wenn du nicht direkt überzeugt bist, gibt es eine kostenlose Testversion, die du ausprobieren kannst, um ein Gefühl für die Software zu bekommen. Jedoch solltest du wissen, dass die Testversion sehr stark eingeschränkt ist und die volle Auswahl der Tools erst bei der kostenpflichtigen Version genutzt werden können.

Fotor

Fotor ist ein Online-Programm, bei dem du keine Software herunterladen musst, sondern Bilder im Browser bearbeiten kannst. Das heißt, die Anwendung und Nutzung ist sehr einfach. Die Gratisversion von Fotor ist sehr eingeschränkt, ist aber trotzdem ausreichend für die private Nutzung. Für professionelle Fotografen ist die kostenpflichtige Version empfehlenswert, da diese sehr umfangreich ist, was die Werkzeuge betrifft.

Paint.Net

Paint.Net ist ein vielfältiges Bildbearbeitungsprogramm, das speziell für Paint Liebhaber, die mit Macs arbeiten entwickelt wurde. Besonders beliebt ist es wegen seiner einfachen Handhabung. Die Anordnung der Tools und Anwendungen ist sehr intuitiv, was auch Anfängern ermöglicht Bilder zu bearbeiten.

Hast du einen guten Monitor kannst du deine Fotos mit Paint.Net wie ein Profi bearbeiten. Das Programm ist komplett kostenlos und kann mit verschiedenen Plug-Ins erweitert werden, um tolle Features hinzuzufügen. Was außerdem für die Software spricht, ist die Unterstützung vieler Dateiformate.

Gimp

Gimp ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm für Macs! Sehr beliebt ist es wegen seiner großen Auswahl an Tools, obwohl die Software kostenlos ist. Das umfassende Programm ist perfekt für alle, die gerne in ihrer Freizeit Bilder bearbeiten. Mit Programmen wie Luminar AI kann die Freeware aber nicht mithalten, da wichtige Features bei Gimp nicht vorhanden sind.

Für Einsteiger und Hobbyfotografen ist es ein sehr gutes Beginner-Programm, um mit den verschiedenen Tools vertraut zu werden und die Möglichkeiten der Fotobearbeitung kennenzulernen.

Photoshop Elements

Photoshop Elements ist eine Software von Adobe, die am Mac ohne Abo genutzt werden kann. Das Bildbearbeitungsprogramm bewegt sich im mittleren Feld zwischen Profi-Programmen und Freeware Programmen. Die Organisationstools für Fotos sind sehr ausgereift, während die Editier-Werkzeuge eher eingeschränkt sind. Die Software ist besser ausgestattet als kostenlose Programme, hat aber im Vergleich zu Profi-Softwares wie Lightroom einige Lücken.

Nachteil ist auch, dass das Programm in manchen Bereichen eher unübersichtlich und kompliziert organisiert ist.

Benötigt man also nur die basic Tools, ist Photoshop Elements eine kostengünstige Alternative, um Bilder zu bearbeiten.

Luminar AI

Luminar AI ist im Moment das beste Bildbearbeitungsprogramm für den Mac. Das ausgereifte Foto-Editing und Management Programm ist der Profi unter Bildbearbeitungssoftware. Besonders stark ist es im AI Bereich, mit dem das Editing wesentlich hochwertiger wird. Bestimmte Schritte werden von dem Programm durch AI Features selbstständig vorgenommen. Luminar AI ist pure Optimierung.

Außerdem kann Luminar AI auch als Plug-in für Adobe oder Apple verwendet werden, wodurch man eine vielseitige Erweiterung freischaltet.