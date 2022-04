„Diablo Immortal“ erscheint am 2. Juni 2022 auch für den PC

Activision Blizzard hatte das Mobile Game „Diablo Immortal“ bereits Ende 2018 angekündigt. Damals sorgte die erste Präsentation für Kontroversen, denn als Abkehr von den üblichen Tugenden der Marke ist „Diablo Immortal“ nicht nur ein Free-to-Play-Spiel, das sich über Mikrotransaktionen finanzieren soll, sondern auch ein Spiel für Smartphones und Tablets – nicht für den PC. Zumindest nahm man das bisher an. Wie der Publisher aber heute bestätigt hat, so erscheint „Diablo Immortal“ am 2. Juni 2022 nicht nur für Apple iOS und Android, sondern eben auch für Windows-PCs.

Letztere erhalten jedoch zunächst nur eine offene Beta. Die Vorregistrierung für alle drei Plattformen ist bereits möglich:

Ebenfalls bestätigt ist, dass Cross-Play möglich sein wird. Egal welche Version man also nutzt, es ist stets das Spielen mit Usern von anderen Systemen möglich. Auch Cross-Progression ist möglich. Es kann also ein einziger Spielstand sowohl am PC als auch mobil verwendet werden. Als Free-to-Play-Spiel mit Online-Komponente setzt „Diablo Immortal“ allerdings während des Spielens eine kontinuierliche Onlineverbindung voraus.

Am PC lässt sich „Diablo Immortal“ wahlweise mit der Tastatur oder aber mit einem Controller zocken. Am Ende haben PC-Gamer also ihren Willen bekommen und dieses Spiel erscheint doch für den Rechner. Ob das Gameplay die Erwartungen erfüllt, ist natürlich eine andere Frage. Da das Spiel um Mikrotransaktionen herum gestrickt worden ist, kann man vermutlich mit einigem Grinding rechnen. Mehr erfahren wir dann schon in etwas mehr als einem Monat.

Quelle: Activision Blizzard (Twitter)