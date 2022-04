Xiaomi bringt ein eigenes Gamepad auf den Markt

Xiaomi hat für den chinesischen Markt ein eigenes Gamepad vorgestellt, das speziell für PC-Spiele bzw. Valves Steam gedacht sein soll. Es kostet umgerechnet 47 Euro und verwenden ein 6-Achsen-Gyroskop. Der offizielle Name des Eingabegeräts lautet Xiaomi Gamepad Elite Edition. Der Controller soll sich abseits von PCs jedoch auch für Smart TVs, Android-Geräte und Cloud-Plattformen eignen.

Die Analogsticks stammen wie bei den meisten Controllern von Alps. Optisch erinnert Xiaomis Gamepad dabei am ehesten an ältere DualShock-Modelle von Sony. Integriert ist auch ein Vibrationsmotor, der mit der Steam-Plattform kompatibel ist. Verbindungen zu weiteren Endgeräten werden entweder über Bluetooth 5.0 oder den im Lieferumfang enthaltenen 2.4G-Dongle hergestellt, was zu niedrigen Latenzen führen soll.

Das Steuerkreuz des Xiaomi Gamepad Elite-Version erinnert eher an den Steam Controller. So handelt es sich nicht um ein klassisches D-Pad, sondern um eine Art Kreis. Auch doppelte Schultertasten an jeder Seite, A, B, X und Y als Buttons sowie Start, Select und zwei weitere Tasten sind vorhanden. Im Lieferumfang liegt außerdem eine Halterung bei, in welche sich ein Smartphone bugsieren lässt, um das mobile Spielen zu erleichtern.

Ob und wann das Xiaomi Gamepad Elite Edition auch in Europa erscheinen könnte, ist aktuell leider offen. Allerdings gibt es natürlich bereits vielfältige Controller-Optionen – auch für PC-Gamer. Beispielsweise lassen sich auch die hervorragenden Controller der PlayStation 5 und Xbox Series X|S an Windows-PCs verwenden.

Quelle: MyDrivers