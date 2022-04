Poco F4 GT: Gaming-Smartphone offiziell vorgestellt

Poco hat heute das neue Smartphone Poco F4 GT vorgestellt. Das Gaming-Smartphone kommt mit Pop-Up-Triggern daher, wie sie etwa auch das Black Shark 4 Pro mitgebracht hat. Damit ausreichend Leistung für Spieler an Bord ist, dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als SoC. Ihm stehen je nach Ausführung 8 bis 12 GByte RAM und 128 bzw. 256 GByte Speicherplatz zur Seite. Wem das Poco F4 GT irgendwie bekannt vorkommt: Das mobile Endgerät entspricht technisch nahezu 1:1 dem Redmi K50 Gaming, das bereits in China zu haben ist.

Ab Werk setzt das Poco F4 GT auf Android 12 mit MIUI 14 als Überzug. Das AMOLED-Display bringt 6,67 Zoll Diagonale, 2.400 x 1.080 Pixel als Auflösung, HDR10+ und eine Bildwiederholrate von 120 Hz mit. Für den Akku, der sich mit 120 Watt schnell wieder aufladen lässt, sind 4.700 mAh drin. Mit 210 Gramm ist das Smartphone kein Leichtgewicht. Was die Kamera betrifft: Die Frontkamera kommt auf 20 Megapixel. Für die Hauptkamera sind es 64 (Weitwinkel) + 8 (Ultra-Weitwinkel) + 2 (Makro) Megapixel.

Zudem will Poco mit Quad-Lautsprechern auch für guten Sound sorgen. Das Gerät ist auch für Dolby Atmos und HiRes-Audio (Wireless) zertifiziert, Den Fingerabdruckscanner hat Poco wiederum an die Seite verfrachtet. Wer an dem Smartphone Interesse hat, findet das Poco F4 GT in den Farben Stealth Black, Knight Silver und Cyber Yellow im Handel vor.

Das Poco F4 GT bringt natürlich auch 4G / 5G LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC, USB-C, GPS und Co. mit. Die Preisempfehlung? Mit 8 GByte RAM und 128 GByte kostet das Poco F4 GT 599 Euro. Wer schnell zuschlägt, kann im Rahmen eines Early-Bird-Angebots für 499 Euro zuschlagen. Mit 12 /256 GByte beträgt der Preis für das Poco F4 GT wiederum 649 Euro bzw. für Early Birds 599 Euro. Erhalten können Kunden jene Preise sowohl direkt über Pocos Website als auch bei Amazon.de. Die exakte Verfügbarkeit soll erst später, zeitnah zum dt. Marktstart, enthüllt werden.