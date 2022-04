Sony stellt am 11. Mai 2022 neue Xperia-Smartphones vor

Sony hat offiziell bestätigt, dass man am 11. Mai 2022 neue Xperia-Smartphones vorstellen wird. Unter den Geräten soll auf jeden Fall das Xperia 1 IV sein. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass zeitgleich neue Xperia 5 iV und Xperia 10 IV das Licht der Welt erblicken. Zu erwähnen ist, dass Sony im mobilen Segment aktuell nur noch eine Nische besetzt. So wurde schon oft gemunkelt, die Japaner könnten, ähnlich wie LG, den mobilen Markt aufgeben. Noch scheint man aber nicht bereit dafür zu sein.

Anzeige

Das Sony Xperia 1 IV soll jedenfalls Gerüchten zufolge den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 verwenden. Ebenfalls sei ein AMOLED-Display mit 6,5 Zoll Diagonale an Bord. Auch eine Quad-Kamera mit einer Periskop-Linse zähle zur Ausstattung. Wiederum solle das Xperia 5 IV ebenfalls den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 verwenden, aber auf einen kleineren AMOLED-Bildschirm mit 6,1 Zoll setzen. Die Kamera werde hier angeblich auf drei Linsen abgespeckt.

Das potenzielle Xperia 10 IV wiederum solle dem Vorgängermodell frappierend ähnlich sehen. Auch hier sei ein AMOLED-Display an Bord. An der Rückseite werde auch in diesem Fall eine Triple-Kamera ruhen. Technisch sind die Sony Xperia in der Regel sehr gute Modelle. Probleme haben sie am Markt, da Sonys Smartphones preislich in der Regel über Konkurrenzmodellen platziert sind, wodurch man weniger Kunden erreicht.

Ob Sony dabei weiterhin mit Zeiss kooperieren wird, wie beim Xperia Pro-I, werden wir dann ebenfalls am 11. Mai 2022 erfahren. Sony muss einiges bieten, um im Smartphone-Segment wieder zu einem Namen zu werden, dem man Beachtung schenkt. Wir sind gespannt, ob dies mit den neuen Geräten gelingt.

Quelle: Sony (YouTube)