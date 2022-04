VideoProc Converter: Level-3 GPU-beschleunigter 4K Video Converter

Wir leben in einem Zeitalter, in dem Videos einen Boom erleben, während die Videoverarbeitung eine Menge rechenintensiver und zeitaufwändiger Arbeit erfordert. Aus diesem Grund sind viele Consumer-PCs mit einem Grafikprozessor ausgestattet, der die CPU für Spiele und Bildverarbeitung ergänzt. Eine gute Software, die das Potenzial Ihres leistungsstarken Grafikprozessors ausschöpft, sorgt für eine reibungslosere Videoverwaltung und verbessert die Reaktionsfähigkeit des Systems.

Anzeige

Was bedeutet GPU-Beschleunigung?

Es ist kein Geheimnis, dass moderne Grafikprozessoren bei der Bearbeitung von Computergrafiken, der Bildverarbeitung und der Videoverarbeitung effizienter als CPUs sind. Diese Fähigkeit ergibt sich aus ihrer parallelen Architektur im Vergleich zu CPUs, die aus Kernen für die sequenzielle serielle Verarbeitung bestehen. Die parallele Architektur macht GPUs effizienter als Allzweck-CPUs für Algorithmen, die große Datenblöcke parallel verarbeiten.

Bei der Verarbeitung von Videos reicht es manchmal nicht aus, sich nur auf eine CPU oder einen Grafikprozessor zu verlassen, hier kommt die GPU-Beschleunigung ins Spiel. Unter GPU-Beschleunigung versteht man die Verwendung von Grafikprozessoren (ASICs), um bestimmte Rechenaufgaben auszulagern und die Effizienz bei der Videoverarbeitung zu verbessern. Zu den ASICs, die Algorithmen zur Komprimierung und Dekomprimierung von Videos implementieren, gehören Intel Quick Sync Video, Nvidia NVDEC, Nvidia NVENC, Mali Video usw.

Der einzige Level-3 GPU-beschleunigte 4K Video Converter – VideoProc Converter

Bei so viel Videoverarbeitungssoftware auf dem Markt ist VideoProc Converter derzeit das einzige Programm, das während der gesamten 4K-Ultra-HD-Videobearbeitung die volle GPU-Beschleunigung nutzt, was in der Branche die beste Technologie ist.

Die Marktforschung zeigt, dass 39 % der Videoprogramme nur die CPU nutzen und keine Unterstützung für die GPU-Beschleunigung bieten. 24 % der Videotranskodierungsprogramme nutzen die GPU-Beschleunigung sowohl für die Videokodierung als auch für die Dekodierung. Kein anderes Programm außer VideoProc Converter ist in der Lage, alle Glieder des (HD/4K) Videoverwaltungsprozesses zu durchdringen, von der Dekodierung über die Verarbeitung bis hin zur Kodierung.

60% auf eine Lifetime-Lizenz von VideoProc Converter sparen, alle Funktionen und zukünftige Upgrades kostenlos genießen.

Wie profitieren wir von der GPU-Beschleunigung mit VideoProc Converter?

Alle Medienkonverter funktionieren ähnlich: Der Benutzer importiert die Datei, dann dekodiert und kodiert der Konverter die Datei neu, und schließlich gibt er eine neue Datei aus. Aber nicht alle Konverter sind gleich. Mit der GPU-Beschleunigung verlagert VideoProc Converter den gesamten Dekodierungs- und Kodierungsprozess auf die GPU, um die Verarbeitung zu beschleunigen und die CPU für allgemeine Berechnungen und Multitasking zu entlasten.

Das Ergebnis ist eine bis zu 47-fache Geschwindigkeit in Echtzeit und eine bis zu 2 % niedrigere CPU-Auslastung bei der Bearbeitung von Multimediadateien mit VideoProc Converter. Entdecken Sie die fünf praktischen Vorteile, die das Programm bietet.

1. Schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit

Eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit ist ein sicherer Bonus, weil Grafikprozessoren dafür ausgelegt sind, Computergrafiken zu manipulieren und die Bildverarbeitung schnell durchzuführen. Obwohl dies relativ einfach erscheint, ist es wichtig zu wissen, dass diese Beschleunigung auf der Hardware-Ebene stattfindet. Dank ihrer hoch parallelen Architektur, die aus effizienteren, aber kleineren Kernen besteht, können sie problemlos mehrere große Datenblöcke parallel verarbeiten. Ein typischer Vorteil der GPU-Beschleunigung besteht darin, dass die Effizienz um Größenordnungen zunimmt, wenn eine bestimmte Anwendung in einer höheren Hierarchieebene implementiert wird.

Statistiken sagen mehr als tausend Worte. Ein Benchmark-Test von Digiarty Software zeigt, dass VideoProc Converter nur etwa 1,2 Sekunden für die Konvertierung von 1080p in 720p benötigte. Das ist 1,5 bis 3 Sekunden kürzer als die Leistung mit der Level 1/2 GPU-Beschleunigung und bis zu 10 Mal schneller als die Verwendung der CPU ohne aktivierte Hardwarebeschleunigung.

2. Niedrigere CPU-Auslastung

Die geringere CPU-Auslastung ist sicherlich ein weiterer Pluspunkt. VideoProc Converter verlagert die gesamte Grafikverarbeitung auf die GPU, während die CPU für allgemeine Berechnungen und Multitasking entlastet wird. Benutzerdefinierte Hardware kann eine höhere Leistung pro Watt für die gleichen Funktionen bieten, was dazu beiträgt, den Computer vor Überhitzung und Absturz aufgrund hoher CPU-Auslastung zu schützen.

Laut einem Test mit dem neuesten Versionsupdate kostet VideoProc Converter mit GPU-Beschleunigung bei der Konvertierung einer 4K MKV HEVC-Datei in MP4 H264 nur noch 2 % CPU-Auslastung, was einen drastischen Rückgang im Vergleich zur reinen CPU-Codierung (93 % CPU-Auslastung) bedeutet.

3. Kleinere Dateigröße

Die geringere Dateigröße ist ein weiterer Vorteil bei der Transkodierung von Multimedia-Dateien mit VideoProc Converter. Dank der Intel Quick Sync Video- und NVIDIA CUDA GPU-Beschleunigung optimiert VideoProc Converter die Dateigröße und die Videoqualität, die von keinem anderen Programm während der Videotranskodierung übertroffen wird.

4. Bessere Bildqualität

Die GPU-basierte Beschleunigung wird durch eine geringere Qualität der Leistung beeinträchtigt. Manchmal erscheinen rosa oder grüne Pixel in der Mediendatei, und bei aktivierter GPU-Beschleunigung in anderer Software kann es bei der Wiedergabe zu Rucklern oder Leistungsproblemen kommen. Das passiert auch, wenn Sie die Videoaufgaben auf frühere Hardware-Generationen wie Sandy Bridge, Ivy Bridge, usw. auslagern.

Mit VideoProc Converter ist das anders. Moderne GPUs können viele Videodekodierungsprozesse beschleunigen, einschließlich Bewegungskompensation, iDCT, In-Loop-Deblocking-Filter, Bitstream-Verarbeitung, usw. Mit dem hybriden Design der High Quality Engine behält VideoProc Converter 98 % der ursprünglichen Bildqualität bei, mit lediglich einem Qualitätsunterschied auf Pixelebene.

5. Mehr kompatible Computer

Die meisten seit 1995 hergestellten Grafikprozessoren unterstützen den YUV-Farbraum, und viele seit 2000 hergestellte Grafikprozessoren unterstützen auch MPEG-Primitive. Die Videoverarbeitung auf einem Computer der unteren Leistungsklasse kann jedoch immer noch schwierig sein und zu übermäßiger Wärmeentwicklung oder sogar zu einem Totalausfall führen.

Dank seiner einzigartigen Level-3-Hardwarebeschleunigung beseitigt VideoProc Converter die Probleme und verarbeitet Videos mit großen Bildern schnell und reibungslos auf fast allen aktuellen Computern.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine detaillierte Liste der unterstützten GPUs und CPUs für die vollständige Hardwarebeschleunigung.

CPU für Quick Sync-Hardwarebeschleunigung



GPU für Nvidia-Hardwarebeschleunigung



Unterstützte Hardwarebeschleunigungsmarken und -modelle



Auf der offiziellen Seite von VideoProc Converter finden Sie weitere technische Daten.

Sparen Sie 60% auf eine Lifetime-Lizenz von VideoProc Converter

Was kann VideoProc Converter sonst noch tun?

VideoProc Converter ist ein Erfolgsprodukt von Digiarty Software. Seit seiner Veröffentlichung im September 2018 hat die installierte Basis von VideoProc Converter 4,6 Millionen Einheiten aus 180 Ländern erreicht. Neben der Umwandlung von Video- und Audiodateien kann VideoProc Converter auch als DVD Converter, Mediendownloader und Bildschirmrecorder dienen.

Qualitätsorientierter High-Speed DVD Converter

Arbeitet sowohl mit selbstgemachten als auch mit kommerziellen DVDs

Konvertieren von DVDs in MP4, AVI, MKV, usw.

Umgehen der Regionalbeschränkung von DVDs und Entfernen des Kopierschutzes

Umfangreiche DVD-Backup-Optionen

Kopieren von DVDs im Verhältnis 1:1 mit Originalqualität

Verbessern der Videoqualität von alten, niedrig aufgelösten, unscharfen und leicht zerkratzten DVDs

Zuverlässiger Online Video Downloader

Unterstützt 4K-Downloads

Unterstützt Multiplattform-Downloads von über 1000 Websites

Unterstützt Batch-Downloads und Playlist/M3U8-Downloads

Unterstützt Live-Stream-Downloads

Einfacher und dennoch leistungsfähiger Screen Recorder

Unbegrenzte Aufzeichnungsdauer auch mit der Testversion

Praktische Aufnahmemodi zur Erfassung von Bildschirm, Webcam oder beidem

Verfügbare Greenscreen-Aufnahme

Hervorhebung von Mauszeigern und Tastenanschlägen

Unterstützt HD/Full HD-Bildschirmaufnahmen im Vollbild- oder Fenstermodus

Sparen Sie viel auf diesen vollen GPU-beschleunigten Video Converter

VideoProc Converter, die All-in-One-Medienverarbeitungssoftware mit GPU-Beschleunigung, ist während des aktuellen Sonderangebots zu einem absoluten Tiefpreis erhältlich. Alle Kunden können bei der Lifetime-Lizenz für 1 PC für nur €29,95 kräftig sparen.

Quelle: VideoProc Converter