Die 5 bestbewerteten Tech-Accessoires für dein Handy

Es ist heutzutage fast unmöglich, ohne ein Handy in der Hand zu leben. Da das Handy ein unverzichtbarer Gegenstand ist, wird Zubehör nötig, welches die Nutzung und den Schutz des Handys verbessert. Der Markt für Handy Zubehör quillt jedoch fast über, weshalb wir Hilfe dabei brauchen, die Besten der Besten herauszufiltern. Oder in anderen Worten: Die, die du wirklich brauchst, statt die, du einfach nur haben willst. Wir haben uns alle Möglichkeiten angeschaut und fünf Accessoires ausgewählt, die du und dein Handy brauchen – lass uns loslegen!

Als Erstes möchten wir über Displayschutzfolien sprechen. Du kannst nicht erwarten, deinen alltäglichen Aktivitäten mit Spaß nachzugehen und dir dabei sicher zu sein, dass dein Handy überlebt, ohne eine anzuwenden. Die Bildschirme nehmen heutzutage die gesamte Vorderseite des Handys ein, wodurch die Möglichkeit, diese zu zerstören, ziemlich groß ist. Auch wenn sie durch verschiedene Arten von Glas verstärkt sind, handelt es sich dennoch um Glas, und Glas zersplittert. Besorge dir deshalb so schnell wie möglich eine Schutzfolie, wenn du ein neues Handy bekommst! Nichts ist teurer als der Preis einer Bildschirmreparatur.

Das nächste Zubehör, das du und dein Handy verdienen, ist eine Handyhülle. Es ist zum Beispiel besonders wichtig, sich eine schützende iPhone 13 Handyhülle zu besorgen, da hier auch die Rückseite aus Glas besteht, weshalb du mit beiden Seiten des Handys vorsichtig sein musst. Eine Handyhülle wird dich beruhigen! Sobald der Bildschirm unter einer Schutzfolie gesichert ist, bleiben mehr als 50% deines Geräts offen und verwundbar. Die Handyhülle wird die übrigen Teile sicher halten.

Außerdem ist ein guter Griff eine der besten Möglichkeiten, dein Handy vor dem Zerbrechen zu bewahren. Genau hier kommen Accessoires wie Ringhalter und Pop Sockets zum Einsatz. Du kannst sie nicht nur mit deiner Handyhülle kombinieren, sie erlauben es dir auch, dein Handy bequemer zu halten, da die Handys nicht kleiner werden. Unsere Hände haben ihre Größe noch nicht erreicht, und bis dahin ist etwas Unterstützung sicher hilfreich.

Sobald dein Handy vollständig abgedeckt ist, ist das nächste Zubehör, in das du investieren solltest, eine Power Bank. All die Vorteile, die dein Smartphone gegenüber Geräten der älteren Generationen bietet, kommen auf Kosten der Nutzungsdauer deines Akkus. Während es vor 10 bis 15 Jahren noch gereicht hat, unsere Handys zwei Mal pro Woche aufzuladen, wurde das inzwischen zu einer täglichen, oder sogar zweimal täglichen Aktivität. Mehrere ständig laufende Apps neigen dazu, die Batterie zu entleeren, also bewahre dich davor, unerreichbar zu sein und halte deinen Akku voll. Eine Power Bank ist sehr nützlich – besonders dann, wenn du GPS verwendest oder deine körperliche Aktivität über längere Zeiträume aufzeichnest.

Zu guter Letzt etwas Unerwartetes – ein ansteckbares Ringlicht. Handykameras werden nur besser, und die Selfies sehen fantastisch aus. Jedoch hat die Innenkamera keinen Blitz und manchmal ist das Licht zu schwach, um Bilder in der optimalen Qualität aufzunehmen. Hier kommt das Ringlicht zum Vorschein – wortwörtlich. Hebe deine Fotos mit einem praktischen ansteckbaren Ringlicht auf das nächste Level und genieße es, immer gut auszusehen. Außerdem kann es als Taschenlampe dienen, wenn der Akku deines Handys zur Neige geht und deine Power Bank nicht auffindbar ist.