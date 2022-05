Die 5 wichtigsten Auto Gadgets – für Fahranfänger

Gerade bei Fahranfänger spielt es eine sehr wichtige Rolle, das Fahrzeug mit allen nötigen und vor allem hilfreichen Gadgets auszustatten. Es gibt einige Fahrzeug-Gadgets, die auf jeden Fall in das Auto eines Fahranfängers gehören. Selbstverständlich kann jeder Fahranfänger ganz individuell entscheiden, mit welchen Gadgets er sich Fahrzeug ausstatten möchte. Dabei ist es jedoch sehr wichtig im Vorfeld abzuwägen, welche Vorteile die einzelnen Gadgets mit sich bringen.

Welche Gadgets sind die 5 hilfreichsten für Fahranfänger?

Bei der sehr großen Auswahl an Fahrzeug-Gadgets fällt es den meisten Fahranfängern sehr schwer, sich für das passende zu entscheiden. Das Fahrzeug kann mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Accessoires und Gadgets ausgestattet werden. Dabei kann es sich sowohl um elektronische Geräte als auch um preiswerte Hilfestellungen für die Autofahrt handeln.

Gadget Nummer 1: Anfahrhilfe für Schnee und Matsch

Den meisten Fahranfänger fällt es oftmals sehr schwer, bei Schnee und Matsch Auto zu fahren. Sollte dann auch noch das Fahrzeug stecken bleiben, geraten die meisten Fahranfänger in Panik. Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, gibt es eine sehr hilfreiche Anfahrhilfe für Schnee und Matsch. Dabei handelt es sich um ein kleines schneekettenartiges Accessoire, das um den Autoreifen herum befestigt wird. Gerade während dem Winter, ist diese Anfahrhilfe sehr hilfreich. Durch die Anfahrhilfe wird dem Fahrer mehr Stabilität verliehen. Zudem wird dadurch das Steckenbleiben im matsch oder im Schnee verhindert. Die Anfahrhilfe kann ganz einfach in dem Kofferraum verstaut werden.

Gadget Nummer 2: Die Dashcams – ein beeindruckendes Gadget für alle Fahranfänger

Ein weiteres sehr hilfreiches Gadget sind die Dashcams. Die Dashcams sind in Deutschland unter anderem auch als Autokamera bekannt und werden ganz einfach hinter dem Rückspiegel angebracht. Die Dashcams verfügen über eine Vielzahl von unterschiedlichen Funktionen. Diese Funktionen können einem Fahranfänger dabei helfen seine Fahrweise genauestens zu kontrollieren. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem der Beschleunigungsassistent und der Spurenhaltassistent. Sollte der Fahranfänger während der Autofahrt die vorgegebene Geschwindigkeit überschritten, wird er in Form eines Warnsignals darauf aufmerksam gemacht. Somit hat der Fahranfänger genügend Zeit seine Geschwindigkeit anzupassen. Zudem verfügen die Dashcams über eine Videofunktion. Mithilfe dieser Videofunktion kann die gesamte Fahrstrecke aufgezeichnet werden. Bevor ein Fahranfänger mit der Nutzung der Dashcam beginnt, ist es sehr wichtig, sich genau über die entsprechenden Eigenschaften und Funktionen zu informieren.

Gadget Nummer 3: Das Erste-Hilfe -Kit

Die Sicherheit an Board eines Fahrzeuges spielt eine sehr wichtige Rolle. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, das jedes Fahrzeug mit einem umfangreichen Erste-Hilfe-Kit ausgestattet ist. Diese kann sowohl im Handschuhfach als auch im Kofferraum verstaut werden und nimmt nur sehr wenig Platz in Anspruch. Sollte der Fahranfänger als Erstes zu einer Unfallstelle kommen, ist er in der Lage direkt Erste Hilfe zu leisten. Jeder Autofahrer sollte das Erste-Hilfe-Kit in seinem Fahrzeug immer regelmäßig kontrollieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass diese mit allen wichtigen Teilen ausgestattet ist. Achten Sie zudem darauf, dass Ihr Fahrzeug über Warnwesten verfügt. Diese werden von vielen Autofahrern vergessen.

Gadget Nummer 4: Antirutsch Matte für das Armaturen Board

Gerade junge Menschen legen gerne Mal ihr Smartphone, die Kopfhörer oder aber auch die Sonnenbrille auf dem Armaturen Board ab. Während der Fahrt können diese Teile jedoch sehr schnell verrutschen und somit die Konzentration des Fahrers beeinträchtigen. Dies spielt insbesondere bei Fahranfänger eine sehr wichtige Rolle. In einigen Fällen kann es sogar passieren, dass das Smartphone in den Fußraum des Fahrers fällt. Sollte der Fahrer anschließend versuchen, das Smartphone aufzuheben, wird seine Konzentration beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Verkehrsunfall führen. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich, eine Anti-Rutschmatte auf dem Armaturen Board anzubringen. Auf der Anti-Rutschmatte kann anschließend sowohl das Smartphone als auch die Sonnenbrille abgelegt werden. Die aufgeraute Oberfläche verhindert das wegrutschen der Gegenstände. Am besten probieren Sie es einfach selber aus und überzeugen sich selbst von den Vorteilen der einmaligen Anti-Rutschmatte für Fahranfänger.

Gadget Nummer 5: Der Handyhalter mit Induktionsladegerät

Gerade für Fahranfänger ist es sehr wichtig, die volle Konzentration auf die Straße zu richten. Das Smartphone ist einer der größten Ablenkungsfaktoren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, einen Handyhalter anzubringen. Die meisten Handyhalter verfügen mittlerweile sogar über ein Induktionsladegerät. Der Handyhalter kann ganz einfach den dem Lüftungsschacht angebracht werden. Somit wird die Konzentration des Fahranfängers in keinster Weise eingeschränkt. Das Gadget kann zudem jederzeit wieder ausgetauscht werden.

Neben diesen fünf Fahrzeug-Gadgets gibt es selbstverständlich noch viele weitere wichtige Accessoires für das Fahrzeug eines Fahranfänger. Jeder Fahranfänger kann ganz für sich entscheiden, mit welchen Gadgets er sein Fahrzeug ausstatten möchte. Es empfiehlt sich jedoch immer Gadgets zu wählen, die die Sicherheit an Board verbessern, wie beispielsweise die Dashcams.