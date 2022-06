HDMI 2.1a erhält neues Feature „Cable Power“

Wie die HDMI Association mitgeteilt hat, wird der neue Standard HDMI 2.1a eine neue Funktion erhalten: HDMI Cable Power. Auch wenn der Name es suggerieren könnte, wird dadurch nicht der Strombedarf von Geräten gedeckt. Vielmehr erlaubt es HDMI Cable Power längere Kabel zu verwenden, die aktiv Strom benötigen. Dafür müssen allerdings sowohl das Kabel an sich als auch die Quelle HDMI Cable Power unterstützen. Beim Empfängergerät ist dies aber nicht notwendig.

Da HDMI 2.1 beispielsweise 4K bei 120 Hz, 8K bei 60 Hz, VRR und dynamische HDR-Formate (Dolby Vision, HDR10+) ermöglicht, sind die Anforderungen an die Kabel höher. Passive Kabel gibt es üblicherweise nur in Längen von maximal 5 Metern. Alles darüber benötigt aktive Kabel – die also eine externe Stromquelle voraussetzen. Für die meisten Privatkunden, außer jene mit komplexem Kinoräumen, dürfte dies nicht relevant sein. Geschäftskunden verwenden aber, beispielsweise bei Produktpräsentationen, regelmäßig aktive HDMI-Kabel.

Da setzt dann eben HDMI Cable Power an. Externe Stromquellen werden überflüssig, da die Quelle das Kabel mit Strom beliefern kann – mit 300 mA und 5 Volt. Wichtig: Die aktiven Kabel funktionieren nur „in eine Richtung“. Ein Kabelende ist also für die Quelle, das andere für den Empfänger ausgewiesen. Wer das Kabel falsch verbindet, riskiert zwar keine Schäden, wird jedoch nur ein schwarzes Bild zu sehen bekommen.

Wann die ersten Geräte mit HDMI Cable Power erscheinen, ist noch offen.

Quelle: HDMI.org