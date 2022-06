„Supraland“ derzeit kostenlos bei Epic Games

Aktuell bietet der Epic Games Store „Supraland“ als wöchentliches Gratis-Spiel an. Dieser Mischung aus Portal, Zelda und Metroid gab es zuvor für 20 Euro. In diesem Metroidvania-Spiel in der Ego-Perspektive gilt es zu erkunden, Rätsel zu lösen, mit Monstern zu kämpfen, geheime Upgrades zu finden und neue Fertigkeiten für neue Orte zu erlangen. Epic Games gibt eine Spielzeit von 12 bis 25 Stunden an.

Metroidvania ist ein Kofferwort aus den Videospielen Metroid und Castlevania. Deren Game-Design zeichnet sich durch eine große und zusammenhängende Umgebung aus, durch die der Spieler ohne klare Zielvorgabe navigiert. Durch schrittweise erworbene Fähigkeiten oder Gegenstände können zuvor unzugängliche Bereiche der Spielwelt erschlossen werden. Metroidvanias sind eng mit Genres wie Jump’n’Run/Side-Scroller, Rollenspiel und Action-Adventure verwandt. [Quelle: Wikipedia]

Supraland gehört zu diese Spielekategorie und lässt den Nutzer selbständig spielen. Die Handlung ist minimal. Sie gibt dem Spieler ein übergeordnetes Ziel vor und lässt ihm ansonsten freien Lauf. Trotz der kinderfreundlichen Grafik ist das Spiel für erfahrene Spieler gedacht.

Der Spieler erkundet eine riesige vernetzte Welt, in der die meisten Wege zu Beginn unpassierbar sind, bis man neue Fertigkeiten findet, um diese Hindernisse zu überwinden. Ein Eckpfeiler bei der Gestaltung von Supraland war es, Fertigkeiten zu erschaffen, die so vielseitig sind, dass man von der Vielzahl ihrer Einsatzmöglichkeiten immer wieder überrascht wird. Wenn der Spieler seine Fertigkeiten kombiniert, werden die Möglichkeiten noch zahlreicher.

Im Spiel geht es hauptsächlich darum, die Welt eines Sandkastens zu erkunden und Geheimnisse zu ergründen. Man wird oft einen Punkt erreichen, an dem der Spieler glaubt, dass er dabei bist, den erlaubten Bereich zu verlassen, und dass der Leveldesigner versagt hat, doch genau da wartet eine Truhe mit einem lohnenden Upgrade auf einen. Laut Anbieter zieht Supraland die Spielzeit nicht künstlich mit endlosen einfachen Sammelaufgaben in die Länge.

Die Kampfmechaniken sind laut Epic Games von klassischen rasanten Shootern wie Unreal, Doom oder Quake inspiriert und ermuntern zu schnellen Seitwärtsbewegungen und Sprüngen, während man unentwegt auf einfallende Gegnerhorden schießt, ohne nachladen zu müssen.

Supraland ist noch bis zum 23. Juni 2022 kostenlos im Epic Games Store zum Download zu bekommen und gehört dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

