Intel veranstaltet Innovation-Event am 27. und 28. September 2022

Intel hat für den 27. und 28. September 2022 ein Event angekündigt. Die Veranstaltung „Intel Innovation“ richtet sich zwar an Entwickler, es sind aber auch neue Produktankündigungen möglich. Thematisch wird sich an den beiden Tages alles um KI, Cloud, Client Computing und weitere Innovationen drehen. Während der beiden Tage gibt es für Entwickler Demos, Workshops und weitere Tech-Sessions.

Als weitere Themen sind IoT, also das Smart Home, sowie 5G-Hard- und Software sowie Sicherheit bestätigt. Ebenfalls werden der Intel-CEO Pat Gelsinger (CEO) und der Intel-CTO Greg Lavender (CTO) jeweils auf eigenen Keynotes Präsentationen abhalten. Dabei erwartete man für den gleichen Zeitrahmen eigentlich die Enthüllung der Intel Core der 13. Generation (Raptor Lake). Somit ist es möglich, dass der Hersteller an jenen Terminen direkt oder indirekt auch schon über seine neue Prozessorgeneration plaudern wird.

2021 fand die Intel Innovation etwas später statt, nämlich im Oktober. Obwohl Intel auch damals betonte, dass es sich um eine Veranstaltung für Entwickler handelt, kein Produkt-Event, wurden anno dazumal die neuen Intel Core der 12. Generation (Alder Lake) präsentiert. Seien wir also gespannt, was der Hersteller in diesem Jahr zur Intel Innovation aus dem Hut zaubern will.

Quelle: Intel