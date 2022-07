PlayStation Stars: Kostenloses Belohnungsprogramm für Gamer vorgestellt

Sony hat PlayStation Stars vorgestellt. Dahinter verbirgt sich ein brandneues Treueprogramm. Die Teilnahme ist kostenlos. Jeder, der eine PlayStation 4 bzw. PlayStation 5 besitzt, kann sich also dafür anmelden. So, wie sich die Japaner für die neuen Tarife von PlayStation Plus vom Xbox Game Pass inspirieren ließen, stehen hier offenbar die Microsoft Rewards Pate. Im Rahmen des Treueprogramms können Spieler über bestimmte Aktionen Belohnungen freischalten.

Anzeige

Starten soll PlayStation Stars im Verlauf des Jahres 2022. Schrittweise will man das Programm in allen Regionen ausrollen. Mitglieder können dann durch eine Vielzahl von Kampagnen und Aktivitäten Treuepunkte verdienen. Als Beispiel nennt Sony den „Monthly Check-In“, für den sich Spieler nur einloggen und ein Game starten müsst. Andere Herausforderungen werden aber sein, Turniere zu gewinnen oder bestimmte Trophäen zu verdienen. Punkte können aus einem Katalog eingelöst werden, der PSN-Guthaben und ausgewählte PlayStation Store-Produkte enthalten kann. Als zusätzlichen Vorteil erhalten PlayStation-Plus-Mitglieder, die sich für PlayStation Stars angemeldet haben, automatisch Punkte für Käufe im PlayStation Store.

Des Weiteren soll es noch als Prämien „Digitale Sammlerstücke“ geben. Hiermit meint Sony digitale Bilder von Figuren aus dem PlayStation-Universum oder Fotos von Produkten. Das klingt nicht wirklich lukrativ und wirkt mehr wie die Vorbereitung für eine NFT-Implementierung. Eventuell gibt Sony dazu später ja noch mehr Details bekannt.

Derzeit testet Sony die PlayStation Stars noch intern. Aber noch 2022 sollen alle Spieler in den Genuss kommen. Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden und hoffen, bald mehr zum Start zu erfahren.

Quelle: PlayStation Blog