Nvidia GeForce Now: Cloud-Gaming-Angebot ab sofort mit „Loopmancer“ und mehr

Nvidia hält heute wieder seinen GeForce Now Thursday ab. Im Rahmen dessen fügt man 9 neue Titel zum hauseigenen Cloud-Gaming-Angebot GeForce Now hinzu. Wer GeForce Now RTX 3080 abonniert hat, kann ausgewählte Games auch mit Ray-Tracing und DLSS zocken. Außerdem gibt es zu dem Neuzugang „Loopmancer“ eine sogenannte „Instant Play Free Demo“. Die erlaubt es direkt ins Spiel einzusteigen, um es ohne Downloads auszutesten. Das funktioniert an fast jedem Gerät.

Ebenfalls bestätigt Nvidia, dass der Free-to-Play-Titel „Genshin Impact“ nun in der neuen Version 2.8 („Summer Fantasia“) bereitsteht. Diese bringt einen neuen Charakter, neue Outfits, neue Geschichten, ein neues, auf dem Meer basierendes Hauptereignis „Summertime Odyssey“ und mehr mit sich.

Wie immer können RTX-3080-Mitglieder mit 4K-Auflösung und 60 FPS oder 1440p und 120 FPS über die nativen Apps für PC und Mac streamen. Eine Übersicht über die Neuzugänge folgt unten. Wichtig: Wer die Spiele via Nvidia GeForce Now nutzen möchte, muss sie in einem angebundenen Store, etwa dem Epic Games Store oder Steam, in seine Bibliothek aufgenommen haben. Nvidia selbst bietet keinen Store an.

Mitglieder können diese Woche auch die folgenden Titel streamen: