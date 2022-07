5 Gründe, das Samsung Galaxy S22 zu kaufen

Eine weitere Neuveröffentlichung von Samsung Galaxy ist gekommen, um die Welt der Smartphones zu revolutionieren. Es handelt sich dabei um das Samsung Galaxy S22, das seit Februar 2022 erstmals auf den Markt kommt. Das Handy ist ein Qualitätsprodukt mit einer unvergleichlichen Leistung und die beste Wahl für Geschäftsleute und andere Nutzer. Erfahren Sie in diesem Artikel fünf gute Gründe, warum Sie es kaufen sollten.

Ein sehr leistungsstarkes Smartphone

Ausgestattet mit dem bislang höchsten Grad an Konnektivität (5G, Wifi), ist das Samsung Galaxy S22 in der Lage, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Es enthält einen hochmodernen Enynox 2200-Chip, der in 4 nm geätzt wird. Dieser Chip ist der leistungsstärkste, der jemals von Samsung entwickelt wurde. Dadurch kann er in die Qualität mehrerer Funktionen des Telefons eingreifen. Dies geschieht durch seine Algorithmen, die die Leistung der Akkulaufzeit, der Foto- und Videodateien oder des Displays erhöhen. Mit dem Samsung Galaxy S22 wird es Ihnen schwerfallen, sich schnell in einer leeren Ladung wiederzufinden. Es verfügt über einen Akku mit einer Leistung von 3700 mAh, der Sie viele Stunden lang begleiten kann. Ein Akku mit langer Laufzeit muss nicht unbedingt lange zum Aufladen brauchen. Mit den neuen Ultra-Schnellladegeräten (45 W) können Sie Ihren Akku in kurzer Zeit wieder auffüllen.

Ein bemerkenswertes Design

Egal für welche Stufe des Galaxy S22 du dich entscheidest, alle bieten dir ein elegantes Design. Das einfache S22 und Galaxy S22+ haben ein ähnliches Gehäuse wie ihr Gegenstück, das Samsung Galaxy S21. Der Unterschied liegt in der Dicke, die bei beiden S22 geschrumpft ist. Das Gehäuse ist somit dünner geworden. Das Galaxy S22 Ultra weist Ähnlichkeiten mit der Samsung Galaxy Note-Reihe auf. Sie liegen in dem abgewinkelten Gehäuse, das bei beiden gleich ist, sowie in dem in das Gerät integrierten Stylus. Die Anordnung der Bildsensoren auf der Rückseite des Smartphones verleiht dem Smartphone noch eine originelle Note.

Ein robustes Smartphone

Wie immer hat sich das Unternehmen Samsung bei der Herstellung der neuen Galaxy S22 viel Mühe gegeben. Alle drei Modelle sind nach IP68 zertifiziert. In diesem Sinne besteht keine Gefahr, dass sie von Wasser oder Staub erreicht werden können. Die Armor-Aluminiumstruktur bietet alle damit verbundenen Vorteile und macht sie noch robuster. Um Unfällen vorzubeugen, ist das Galaxy S22 mit einem Glas der neuesten Generation ausgestattet, das Schutz vor Stößen und Kratzern bietet.

Qualitativ hochwertige Fotos und Videos

Einerseits haben Sie das Galaxy S22, dessen erster Sensor eine Leistung von 50 Megapixeln mit einem riesigen Winkel sowie einem Teleobjektiv hat. Auf der anderen Seite haben Sie das S22 Ultra, dessen erster Sensor bis zu 108 Megapixel stark ist, ebenfalls mit einem gigantischen Winkel, mindestens zwei Teleobjektiven und nicht zu vergessen dem Laser-Autofokus. So werden Ihre Fotos und Videos immer gut aussehen, egal ob am Tag oder in der Nacht.

Ein verblüffendes AMOLED-Display

Das Samsung Galaxy S22 bietet dir dank der revolutionären 2x dynamischen AMOLED-Technologie die Möglichkeit, die Größe deines Displays selbst zu bestimmen. Wenn Sie es klein mögen, können Sie das 6,1-Zoll-Niveau des Galaxy S22 wählen. Oder wenn Sie es etwas größer haben möchten, entscheiden Sie sich für die 6,6-Zoll-Größe des Geräts. Wenn Sie eher die Riesengröße schätzen, können Sie sich für die 6,8-Zoll-Größe des S22 entscheiden. Wählen Sie einfach die Größe, die Ihnen gefällt, und das Gerät wird die Anpassung vornehmen.