Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra: Neue Premium-Smartphones für 2021

Samsung hat heute drei neue Smartphones vorgestellt: die Galaxy S21 5G, S21+ 5G und S21 Ultra 5G. Sie starten preislich jeweils bei 849, 1.049 bzw. 1.249 Euro. Alle Modelle nutzen den Prozessor Exynos 2100. und Dynamic AMOLED Displays. Im Falle der S21 und S21+ können sie zwischen 60 und 120 Hz umschalten. Beim S21 Ultra beträgt der Spielraum gar 10 bis 120 Hz. Das soll beispielsweise Strom sparen, wenn Apps verwendet werden, die keine hohen Bildwiederholraten benötigen – z. B. wenn nur Notizen geschrieben

Auch die Kameras hebt Samsung freilich hervor. Etwa lassen sich mit der Haupt- und Frontkamera parallel Videos aufzeichnen, was für Vlogger spannend sein könnte. Über die Video-Snap-Funktion wiederm besteht die Möglichkeit, hochauflösende Fotos aus 8K-Videos zu extrahieren. Die Regieansicht der Kamera erlaubt wischen verschiedenen Perspektiven zu wählen. Über die Live-Vorschau gibt es eine Vorschau anderer Settings. Da kann etwa das Objektiv bei laufender Aufnahme gewechselt werden, um für mehr Dynamik zu sorgen.

Das Galaxy S21 Ultra wiederum hebt sich ab, da es sogar für den Screen Helligkeiten von bis zu 1.500 Nits erreicht. Es sei laut Samsung das bisher hellste Display in einem Galaxy-Smartphone. Zudem unterstützt nur das S21 Ultra jetzt auch den S Pen. Er muss allerdings im Gegensatz zur Note-Reihe separat gekauft werden. Auch Wi-Fi 6E ist hier schon an Bord. Nur das Galaxy S21 Ultra 5G verwenden einen Ultrabreitband-Sensor (UWB). In Kombination mit SmartThings Find kann jener helfen verlorene Gegenstände zu finden – sind sie etwa mit dem Galaxy SmartTag versehen worden.

Im Handel sind die Geräte der S21-Serie ab dem 29. Januar 2021 zu haben. Wer das Samsung Galaxy S21 5G | S21+ 5G vom 14. bis zum 28. Januar im Samsung Online Shop vorbestellt, erhält die Galaxy Buds Live und den Galaxy SmartTag als Zugabe. Wer das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G im selben Zeitraum im Samsung Online Shop vorbestellt, kann die Galaxy Buds Pro und den Galaxy SmartTag als Gratis-Zugaben mitnehmen. Weitere Dreingabe, die für alle S21-Modelle gilt: Kunden, die bis zum 15. Februar 2021 auf ihrem neuen Smartphone der Galaxy-S21-5G-Serie Samsung Pay registrieren, erhalten einen 50-Euro-Gutschein für ausgewählte Zubehör im Samsung Online Shop.

Noch einal die Preise: Das Samsung Galaxy S21 kostet 849 Euro mit 128 GByte Speicherplatz und 8 GByte RAM. Für die Variante mit doppeltem Speicher fallen 899 Euro an. Das S21+ kostet mit 8 / 128 GByte 1.049 Euro und 1.099 mit doppelter Kapazität. Das Topmodell, das S21 Ultra, kostet mit 128 / 12 GByte 1.249 Euro und 1.299 mit doppelter Speicherkapazität. Eine dritte Variante mit 16 GByte RAM und 512 GByte Kapazität kostet 1.429 Euro.