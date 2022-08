Nvidia GeForce RTX 4080: Wohl mit schnellerem VRAM

Die Gerüchteküche steht nicht still zu den kommenden Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 40. Dieses Mal gibt es ein kleines Update der Specs der RTX 4080. Es bleibt dabei, dass die AD103-300-A1 als GPU dienen soll. Dem Grafikchip sollen wie gehabt 16 GByte GDDR6X-VRAM zur Seite stehen. Allerdings wird nun die Behauptung aufgestellt, dass der VRAM schneller sein wird, als zuvor erwartet. Statt mit 21 GBit/s arbeite er mit 23 Gbit/s.

Die weiteren, technischen Daten entsprechen den bisherigen Gerüchten. Demnach verwende die Nvidia GeForce RTX 4080 76 Streaming-Prozessoren, 9.728 Shader und eine 256-bit-Speicheranbindung. Durch die Verwendung von Speicherchips mit den genannten 23 GBit/s würde die Bandbreite auf insgesamt 736 GBit/s ansteigen. Was den potenziellen Stromverbrauch betrifft, so stehen wir mittlerweile bei 340 Watt. Die anfänglich in den Raum gestellten 420 Watt sind also genau so vergessen, wie die später herausposaunten 320 Watt.

Offen ist, ob auch die in der Gerüchteküche aufgetauchten GeForce RTX 4080 Ti und die RTX 4090 23-GBit/s-Chips einspannen. Dann würde auch ihre Speicherbandbreite jeweils höher ausfallen, als bisher angenommen. 920 GB/s bzw. 1.104 GB/s wären dann die korrekten Werte. Mehr erfahren wir sicher aber erst zum Launch der neuen Grafikkarten von Nvidia. Der wird für den Oktober 2022 erwartet.

Quelle: Kopite7Kimi (Twitter)