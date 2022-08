Samsung Odyssey G70B und G65B: Zwei neue Gaming-Monitore

Samsung zeigt auf der gamescom 2022 sowohl den Gaming-Monitor Odyssey Ark, über den wir bereits berichtet haben, als auch die beiden weiteren Modelle Odyssey G70B und G65B. Es handelt sich laut dem südkoreanischen Herseller um die ersten beiden Modelle der Odyssey-Reihe, die sowohl Zugriff auf den hauseigenen Gaming Hub haben als auch auf Samsungs Smart Plattform. Demnach könnten sich die beiden Bildschirme auch ohne einen PC mit allerlei anderen Endgeräten und Diensten verbinden. Es sind auch kabellose Verbindungen zu Windows-PCs und Macs möglich. Zumal die Monitore gar Apple AirPlay 2 bieten.

Auch der Zugriff auf Microsoft 365 ist direkt über die Monitore möglich. Apps für Netflix, Amazon Prime Video und andere Streaming-Anbieter sind ebenfalls an Bord. Hier vereint Samsung also gewissermaßen Smart-TV und Monitor. Dazu passt, dass Far-Field-Sprachmikrofone integriert sind, um mit digitalen Assistenten wie Amazon Alexa und Bixby zu arbeiten. Wer möchte schaltet da die Always-on-Voice-Funktion zu, dann lauschen die Screens sogar dann mit, wenn der Monitor ausgeschaltet ist.

Den Samsung Odyssey G70B gibt es mit 28 und 32 Zoll Diagonale, 144 Hz Bildwiederholrate, 1 ms Reaktionszeit (GtG) und IPS-Panel sowie UHD-Auflösung Der Monitor ist für Nvidia G-Sync und AMD FreeSync Premium Pro bereit.

Der Samsung Odyssey G65B ist mit 27 und 32 Zoll Diagonale, 240 Hz Bildwiederholrate, 1 ms Reaktionszeit (GtG), QHD-Auflösung, 1000R-Krümmung und AMD FreeSync Premium Pro zu haben. Über den Samsung Gaming Hub stehen an beiden Geräten Nvidia GeForce Now, Google Stadia und die Xbox-App direkt zur Verfügung. Preise und Erscheinungsdaten der Gaming-Monitore will Samsung später nachreichen.

