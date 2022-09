Amazon Fire HD 8, 8 Plus und Fire HD 8 Kids (Pro) vorgestellt

Amazon hat heute vier neue Tablets vorgestellt. Das sind konkret die beiden Amazon Fire HD 8 und Fire HD 8 Plus sowie zusätzlich auch noch die beiden Kids-Modelle Amazon Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro. Wer Interesse an einem oder mehreren der Tablets hat, der kann sie ab sofort über den Online-Händler vorbestellen. Die Auslieferung der mobilen Endgeräte beginnt dann im Oktober 2022.

Das neue Amazon Fire HD 8 bringe gegenüber dem Vorgängermodell durch einen neuen Prozessor 30 % Mehrleistung mit, so Amazon. Dadurch können Anwender etwa Bild-in-Bild-Videos mit Apps wie Prime Video nutzen oder die Split-Screen-Funktion verwenden. Als weiteres Fundament des Tablets dient ein LC-Display mit 8 Zoll Diagonale und einer HD-Auflösung. Geschützt wird der Screen durch verstärktes Aluminium-Silikat-Glas. Als Akkulaufzeit nennt Amazon bis zu 13 Stunden. Aufgeladen wird via USB-C – von 0 auf 100 % in ca. 5 Stunden mit dem beiliegenden 5-Watt-Netzteil.

Das Amazon Fire HD 8 ist mit wahlweise 32 bzw. 64 GByte Speicherplatz zu haben, der via microSD um bis zu 1 TByte erweitert werden kann.

Dazu gesellt sich das Amazon Fire HD 8 Plus, welches den RAM von 2 auf 3 GByte aufstockt und nicht nur schneller, mit 9 Watt in 3 Stunden aufgeladen werden kann, sondern auch die kabellose Qi-Ladung beherrscht. Außerdem beschreibt Amazon hier mit 5 Megapixeln eine Aufwertung für die rückseitige Kamera.

Das Fire HD 8 Kids ist technisch zum Fire HD 8 identisch, aber für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren entwickelt worden. Beim Kauf gibt es in diesem Fall zusätzlich ein Jahr Amazon Kids+ mit Zugriff auf Unterhaltungs- und Lerninhalte von Marken wie Disney, Barbie und Pumuckl obendrauf. Als weitere Boni erwähnt Amazon eine kindgerechte Hülle und die 2-Jahre-Sorglos-Garantie.

Fehlt noch das neue Fire HD 8 Kids Pro. Diese Version des Tablets wurde für Kinder im Schulalter entwickelt und wird ebenfalls zusammen mit einer kinderfreundlichen Hülle, der 2-Jahre-Sorglos-Garantie und einem Jahr Amazon Kids+ ausgeliefert. Zusätzlich zu den Amazon Kids+-Inhalten bieten Fire-Kids Pro-Tablets Zugang zu einem digitalen Shop, in dem Kinder Inhalte durchstöbern und ihre Eltern bitten können, ein neues E-Book zu erwerben oder Apps wie Minecraft oder Zoom hinzuzufügen.

Preise und Verfügbarkeit