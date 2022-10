LG Smart Monitor (32SQ780S): 4K-Display mit webOS fürs Office

LG hat seinen neuen Smart Monitor (32SQ780S) mit webOS 22 als Betriebssystem vorgestellt. Vereinfacht könnte man sagen, es handelt sich hier fast um eine Mischung aus Monitor und Smart TV Das erinnert durchaus an den Anfang des Jahres vorgestellten Samsung M8 mit Tizen. So ist bei dem neuen Monitor von LG auch der von Fernsehern bekannte Content Store zum nachträglichen Herunterladen von Apps an Bord. Auch Apple AirPlay 2 ist vorhanden – sowie Stereo-Lautsprecher mit zweimal 5 Watt. Der neue LG Smart Monitor (32SQ780S) löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf.

Der Monitor kann auch über eine Magic Remote bedient werden. Entsprechend ist Bluetooth als Schnittstelle vorhanden. Auch der Zugriff auf das Smart-Home-Ökosystem des jeweiligen Users ist via ThinQ Home möglich. Für Gamer ist der Monitor eher nichts, denn er kommt nur auf 60 Hz Bildwiederholrat und eine Reaktionszeit von 5 ms. Als maximale Helligkeit nennt LG 250 cd/m2. Der Kontrast steht bei 3.000:1. Als Basis dient bei diesem Modell ein VA-Panel. Laut LG decke der Screen den Farbraum DCI-P3 zu 90 % ab.

Dank seines Ergo Stand ist der Monitor in der Höhe verstellbar, neigbar, schwenkbar und kann auch im Pivot-Modus verwendet werden. Dreimal USB, einmal USB-C (mit 65 Watt), zweimal HDMI und Ethernet sind als Schnittstellen an Bord. Der LG Smart Monitor (32SQ780S) mit 32 Zoll Diagonale ist in den USA bereits bei Händlern gelistet und soll dort 500 US-Dollar kosten. Eine deutsche Ankündigung liegt derzeit noch nicht vor, könnte jedoch bald folgen.

Quelle: LG (Südkorea)