Roccat Kone Air: Kabellose Gaming-Maus mit mehr als 800 Stunden Laufzeit

Roccat, eine Marke von Turtle Beach, hat seine neue Gaming-Maus, die Roccat Kone Air, vorgestellt. Das neue Eingabegerät kann sowohl via Bluetooth als auch über einen 2,4-GHz-Dongle verbunden werden. So oder so arbeitet die Maus dabei kabellos. Betrieben wird das Accessoire über wahlweise eine oder zwei AA-Batterien. Sind zwei Batterien eingesetzt, erhöht sich natürlich das Gewicht. Dafür steigt die Laufzeit laut Unternehmen auf über 800 Stunden.

Anzeige

Für Ergonomie sollen unter anderem die seitlichen Griffe aus doppelt gespritztem Gummi sorgen. Die Roccat Kone Air verwendet 8 Buttons – einer davon ist für die Easy-Shift[+]-Tastenduplizierungstechnologie zuständig. Dadurch lassen sich die Tasten mit insgesamt 17 programmierbaren Funktionen belegen.

Der optische Owl-Eye-Sensor mit 19K DPI und die Titan-Switches sollen für ausgiebige Gaming-Sessions gerüstet sein. Im Handel ist die neue Roccat Kone Air in den beiden Farbvarianten Schwarz oder Arctic White erhältlich. Sie kann ab sofort für 69,99 € bei www.roccat.com und teilnehmenden Händlern weltweit vorbestellt werden. Ausgeliefert wird die Kone Air letzten Endes ab dem 14. November 2022.