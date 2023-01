Nvidia GeForce RTX 4070 und 4060 Ti stehen wohl schon in den Startlöchern

Nvidia soll zwei weitere Grafikkarten für Desktop-PCs auf Basis der Architektur Ada Lovelace in der Mache haben. Bisher sind drei Modelle erschienen: das Flaggschiff GeForce RTX 4090, die RTX 4080 sowie die von der RTX 4080 12 GB zur RTX 4070 Ti umgetaufte dritte Variante. Anstehen soll nun Gerüchten zufolge der Launch zweiter Mittelklasse-Modelle: der Nvidia GeForce RTX 4070 (ohne Ti) sowie der RTX 4060 Ti.

Beide GeForce-Grafikkarten sollen auf der AD104-GPU in einem kleineren Ausbau basieren. Es kursieren zur GeForce RTX 4070 bereits technische Eckdaten. So soll dieses Modell 12 GByte GDDR6X-RAM, mit 192-bit angebunden, nutzen. Es seien 5.888 Shader an Bord. Zur GeForce RTX 4060 Ti heißt es, sie werde 4.353 Shader alias CUDA-Cores einsetzen, aber auf 8 GByte GDDR6-RAM, angebunden mit 128-bit, ein Downgrade durchführen.

Al TGPs stehen 250 bzw. 220 Watt im Raum. Angeblich werde die Massenproduktion der kommenden GeForce RTX 4070 und 4060 Ti Ende Februar 2023 bzw. Ende März 2023 beginnen. Das würde allerdings heißen, dass eine Veröffentlichung deutlich später zu erwarten wäre.

Da ist Nvidia dann mit seinen mobilen GPUs weiter: Auf der CES 2023 haben zahlreiche Hersteller neue Laptops vorgestellt, die neben Premium-Lösungen mittlerweile auch Einstiegs- und Mittelklasse-Grafikchips der Reihe Nvidia GeForce RTX 40 verwenden. Die entsprechenden Notebooks kommen ab dem nächsten Monat in den Handel.

Quelle: WCCFTech