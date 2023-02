Ecoflow Delta 2 Powerstation im Test

Anzeige

Vor einiger Zeit hatten wir die Ecoflow Delta im Test, welche mit 1,2 kWh Kapazität und einem 1800 Watt starken Wechselrichter sowie einer Schnelllade-Funktion vollkommen überzeugen konnte.

Ob Elektrogrill, Laptop oder Werkzeug, bei mir hat bisher alles funktioniert. Der Nachfolger verfügt nur über 1 kWh Kapazität, ist dafür aber etwas günstiger geworden.

Dank Lithium-Eisen-Phosphat-Akku halten die Akkus jetzt 3000 Zyklen aus, bis sie weniger als 80 Prozent Restkapazität aufweisen. Der Wechselrichter kann weiterhin 1800 Watt Dauerleistung und 2700 Watt Peak-Leistung vorweisen. Auf dem Papier eine ideale Powerstation – ob das in der Praxis auch so ist, klären wir in diesem Review.