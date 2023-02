Samsung 990 Pro: Firmware-Update soll Haltbarkeits-Verwirrung um das SSD beheben

Samsung hat mit der 990 Pro ein Premium-SSD veröffentlicht. Doch auch wenn Anwender an so ein Laufwerk hohe Ansprüche richten, kam es leider gerade bei diesem Modell zu Problemen. Denn viele Nutzer mussten unverhofft feststellen, dass der Health Status, also der “Gesundheitszustand” des SSDs, viel zu schnell eingebrochen ist. Etwa berichteten Anwender nach wenigen Einschaltvorgängen und wenigen Wochen Betrieb sowie geschriebenen TByte-Datenmengen im niedrigen, einstelligen Bereich von nur noch 94 % Health-Status in CrystalDiskInfo.

Ähnliche Beispiele posteten mehrere Nutzer – auch im offiziellen Samsung-Forum. Teilweise wurde es noch extremer und der Health-Status eines Anwenders wurde im Falle der Samsung 990 Pro nach nur 325 Betriebsstunden und 2 TByte geschriebenen Daten mit nur noch 64 % beziffert. Das ist vollkommen inakzeptabel. Denn laut Samsungs eigenen Angaben dürfte die 990 Pro je nach Variante erst nach 6 bzw. 12 TByte geschriebenen Daten 1 % des Health-Status verlieren.

Es gibt aber natürlich schon extremere Beispiele mit einer höheren Last auf der SSD. Nur noch 64 % Health-Status bei 2 TB geschriebenen Daten und 325 Betriebsstunden sind sicherlich nicht akzeptabel. Theoretisch dürfte eine 990 Pro laut Herstellerangaben (je nach Variante) erst nach 12 TB, bzw. 6 TB an geschriebenen Daten 1 % ihres Health-Status verlieren. Für den Fehler gab es lange keine Erklärung. Doch mittlerweile hat sich das Unternehmen im offiziellen Forum zu Wort gemeldet.

So haben Mitarbeiter des Unternehmens eingeräumt, dass sie den Fehler nachstellen konnten. Noch in diesem Monat soll jedoch ein Firmware-Update erscheinen, welches das Problem beheben soll. Auch wenn man die Sache nicht genauer aufschlüsselt, so legt die Aussage nahe, dass es sich um einen Auslesefehler handelt. Der Health-Status der Samsung 990 Pro wird also wohl nur falsch angegeben, eigentlich ist aber technisch alles noch in bester Ordnung.

