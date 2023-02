Sony PlayStation VR2: FAQ beantwortet alle Fragen zum kommenden VR-Headset

Sony hat zur am 22. Februar 2023 erscheinenden PlayStation VR2 einen FAQ-Bereich veröffentlicht. In dem beantwortet man so gut wie alle vorstellbaren Fragen zum kommenden VR-Headset für die PlayStation 5. Erscheinen wird das neue Wearable dabei Ende des Monats zum Preis von 599,99 Euro. Enthalten sind im Lieferumfang neben dem Headset an sich auch die VR2-Sense-Controller, Stereokopfhörer mit zusätzlichen Ohrpolstern und ein passendes USB-Kabel von 4,5 m Länge.

Dank Eye-Tracking, integrierter Kameras und Foveated Rendering spricht Sony selbstbewusst von einem “Quantensprung für VR-Erlebnisse”. Zumal sich auch die Auflösung der OLED-Displays, jetzt mit HDR, enorm erhöht hat. Auch deckt man ein größeres Sichtfeld für mehr Immersion ab. Die komplett neuen Controller bieten dabei Funktionen der DualSense – adaptive Trigger und haptisches Feedback. Dabei wird auch die PS VR2 wieder einen Kinomodus bieten, um Nicht-VR-Inhalte zu konsumieren – da leider aber nur mit maximal 1.920 x 1.080 Pixeln, aber immerhin weiter mit HDR.

Es gibt auch eine “Durchlassansicht”, die bei aufgesetztem Headset die Umgebung zeigt. So können Spieler kontrollieren, wo sie im Raum stehen, ohne das Headset abnehmen zu müssen. Wer gerne Freunden zeigen möchte, was er so spielt, kann Social Screen nutzen: Dann zeigt der jeweilige Fernseher oder Monitor zeitgleich an, was die PlayStation VR2 dem Spieler präsentiert. Auch einen technischen Vergleich zwischen PlayStation VR (erste Generation) und der PlayStation VR2 bietet Sony an.

PlayStation VR PlayStation VR2 Bildschirm​ OLED OLED Bildschirmauflösung 960 x 1080 Pixel pro Auge 2.000 x 2.040 Pixel pro Auge Bildwiederholfrequenz​ 90 Hz, 120 Hz 90 Hz, 120 Hz Linsentrennung N/A Einstellbar Sichtfeld​ Ca. 100 Grad Ca. 110 Grad Sensoren Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigung) Anschlusssensor: IR-Näherungssensor Bewegungssensor: Sechs-Achsen-Sensorensystem (3-Achsen-Gyroskop, 3-Achsen-Beschleunigung) Anschlusssensor: IR-Näherungssensor Kameras PlayStation Camera (extern, für PS4 oder kompatibel mit PS5 über PS5-Kameraadapter) 4 integrierte Kameras für Headset- und Controller-Tracking IR-Kamera für das Tracking der Augen Feedback N/A Vibration am Headset Kommunikation​mit der Konsole Prozessoreinheit: HDMI TV, HDMI PS4, USB, HDMI, AUX USB Type-C Audioeingabe Integriertes Mikrofon Integriertes Mikrofon Audioausgabe Stereokopfhörer-Anschluss Stereokopfhörer-Anschluss Gewicht Ca. 600 g (ohne Kabel) Ca. 560 g (ohne Kabel) Äußere Abmessungen Ca. 187 × 185 x 277 mm (Breite x Höhe x Länge) ohne größtes hervorstehendes Teil, bei minimal eingestellter Länge des Kopfbügels Ca. 212 × 158 x 278 mm (Breite x Höhe x Länge) ohne größtes hervorstehendes Teil, bei minimal eingestellter Länge des Kopfbügels

Die PlayStation VR2 ist weiterhin für eine Lieferung zum Erscheinungsdatum vorbestellbar – via PlayStation Direct.

Quelle: PlayStation Blog