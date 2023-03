Xiaomi Smart Band 8 mit neuem Design für die Armbänder

Das Xiaomi Smart Band 8 wird wohl dieses Jahr im Sommer erscheinen. Es wurde allerdings schon in Südkorea durch die zuständige Zertifizierungsstelle NRRA gereicht. Dabei treten durchaus spannende Details zutage. Denn der Fitnesstracker nutzt offenbar ein neues Design für das jetzt zweigeteilte Armband. Letzteres erinnert nun im Aufbau mehr an traditionelle Uhren oder Smartwatches. Das Gehäuse wird also nicht mehr in ein einziges Gummi-Konstrukt eingesetzt.

Auch wenn die Haupteinheit des Xiaomi Smart Band 8, ehemals Mi Band, den Vorgängermodellen ähnelt, wirkt das Design des Armbands komplett generalüberholt. Die Umgestaltung wohl von den hauseigenen Redmi Watch 3 und Xiaomi Smart Band 7 Pro inspiriert, die ähnliche Konstruktionen verwenden. Dies könnte auch das Aufladen nochmals erleichtern, da die Haupteinheit besser erreichbar sein sollte.

Leider ist zu den technischen Daten des Xiaomi Smart Band 8 noch alles offen. Doch das Wearable sammelt aktuell rund um die Welt seine notwendigen Zertifizierungen unter der Modellnummer “M2239B1” ein. So weit kann der Launch also wohl doch nicht mehr entfernt sein.

Quelle: Go Android