Epic Games Store: Ab sofort ist “Call of the Sea” gratis

Im Epic Games Store werden heute wieder die Gratis-Spiele der letzten Woche abgelöst. “Call of the Sea” ersetzt damit “Rise of Industry” aus der letzten Woche. Der neue Titel geht dann auch in eine völlig andere Richtung. Es handelt sich hier um ein Adventure aus First-Person-Ansicht, das eine geheimnisvolle Liebesgeschichte im Südpazifik der 1930er Jahre erzählt. Dabei gilt es zahlreiche Rätsel zu lösen und tief in die Geschichte einzutauchen.

Anzeige

Der Spieler verkörpert die Frau Norah, welche der Spur der verschollenen Expedition ihres Ehemannes folgt. Dabei gelangt sie zu einem tropischen Inselparadies, das düstere Geheimnisse birgt. Als technische Basis dient de Unreal Engine 4. Die Hauptrolle wird von Cissy Jones (“Firewatch”, “The Walking Dead: Season 1”) gesprochen.

Um “Call of the Sea” kostenlos beziehen zu können, ist natürlich ein Account im Epic Games Store notwendig. Auch das ist gratis. Am Ende hofft das Unternehmen eben, dass ihr nicht nur die jeweiligen Gratis-Games der Woche mitnehmt, sondern eventuell auch einmal einen Kauf tätigt. Ihr habt jetzt Zeit bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr, um “Call of the Sea” in eure Sammlung aufzunehmen. Einmal hinzugefügt, bleibt euch der Titel dauerhaft erhalten.

Sollte dieser Titel bei euch auf wenig Gegenliebe stoßen: Nächste Woche am Donnerstag erfolgt erneut der Wechsel.

Quelle: Epic Games