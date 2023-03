Amazon Luna: Cloud-Gaming-Dienst ab sofort in Deutschland verfügbar

Amazon bietet seinen Cloud-Gaming-Dienst Luna ab sofort auch in Deutschland an. Selbiges gilt auch für den passenden Luna-Controller, der für 69,99 Euro den Besitzer wechselt. Der Controller ist keine Voraussetzung zur Nutzung, soll aber niedrigere Latzenzen ermöglichen als andere Eingabegeräte, da er, ähnlich wie früher der Controller für Google Stadia, eine direkte Wi-Fi-Verbindung aufbaut. Auch eine Verbindung über Bluetooth ist möglich. Für Amazon Luna gibt es dabei verschiedene Abonnement-Optionen und Boni für Prime-Mitglieder.

Anzeige

Prime-Mitglieder erhalten nämlich laut Amazon jeden Monat Zugriff auf eine wechselnde Auswahl an Luna-Titeln ohne zusätzliche Kosten. Wer Interesse hat, kann jedoch für 9,99 Euro Luna+ buchen. Hier winkt Zugriff auf eine erweiterte Bibliothek mit Titeln wie “Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition”, “Spongebob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated” oder Resident Evil 2. Eine Konkurrenz für Nvidia GeForce Now stellt dieses Line-up aber sicherlich trotz Festpreis nicht dar.

Ubisoft+ Multi Access kann hingegen für 17,99 Euro gebucht werden. Ubisofts Abonnementservice bietet Zugang zu Serien wie “Assassin’s Creed”, “Watch Dogs”, “Tom Clancy” oder “Far Cry”. Das Jackbox-Games-Abonnement umfasst für 4,99 Euro pro Monat dann Titel wie “Quiplash”, “Trivia Murder Party” und “Drawful”.

Die kostenlose App Luna Phone Controller ermöglicht es Kunden, ihr iPhone oder Android-Smartphone als Controller für das Spielen auf Luna zu verwenden. Luna ist ab heute in Deutschland auf kompatiblen Geräten wie Fire TV, Fire-Tablets, Windows PCs, Chromebooks, Macs, iPhones, iPads und Android-Smartphones verfügbar. Um mit dem Spielen zu beginnen, laden Kunden die Luna-Controller-App für iOS oder Android herunter, verwenden einen kompatiblen Controller eines Drittanbieters oder erwerben den erwähnten Luna-Controller für 69,99 Euro unter amazon.de/lunacontroller.

Quelle: Amazon