Radeon RX 7600 & GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GByte bestätigt

Die Website der eurasischen Wirtschaftskommission gibt erneut Hinweise auf neue Grafikkarten, denn manch asiatischer Hersteller lässt dort kommende Produkte zum Import registrieren. So hat Gigabyte kürzlich zwei bislang noch inoffizielle AMD Radeon RX 7600 und gleich neun Modelle der GeForce RTX 4060 Ti von Nvidia dort angemeldet, wobei die Namensgebung die Speichergröße verrät.

Die Fülle an GeForce-Modellen lässt erahnen, wo der Fokus von Gigabyte bei dieser Grafikkartenklasse liegt. Allerdings ist es nicht garantiert, dass auch alle der “Eurasian Economic Commission” (EEC) genannten Varianten auf den Markt kommen werden. Die Hersteller lassen oft vorsorglich mehr Modelle registrieren, um kurzfristig schneller nachliefern zu können.

Allen genannten Grafikkarten gleich ist, dass sie mit 8 GByte Grafikkartenspeicher ausgestattet sein werden. Das lässt auf 128 oder 256 bit breite RAM-Schnittstellen schließen, wobei 128 bit in dieser Klasse zu erwarten ist.

Die EEC-Website in Russland listet im einzelnen:

Radeon RX 7600 8GB Gigabyte Radeon RX 7600 8GB Gaming (GV-R76GAMING-8GD) Gigabyte Radeon RX 7600 8GB Gaming OC (GV-R76GAMING OC-8GD)

GeForce RTX 4060 Ti Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AORUS Extreme 8GB (GV-N406TAORUS E-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AERO 8GB (GV-N406TAERO-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti AERO OC 8GB (GV-N406TAERO OC-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming 8GB (GV-N406TGAMING-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC 8GB (GV-N406TGAMING OC-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle 8GB (GV-N406TEAGLE-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WindForce 8GB (GV-N406TWF2-8GD) Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WindForce OC 8GB (GV-N406TWF2OC-8GD)



Nach bisherigem, inoffiziellem Kenntnisstand wird AMD die Radeon RX 7600 am 25. Mai 2023 offiziell einführen, also nur wenige Tage vor der Computermesse Computex in Taiwan. Ob es gleichzeitig eine Radeon RX 7600 XT mit eventuell höheren Taktraten geben wird, ist noch unklar.

Für die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ist noch kein Termin bekannt. Gerüchte sprechen aber von einer Vorstellung Ende Mai, also praktisch zur Computex selbst. Beide neuen Grafikkarten dürften damit auf der Messe selbst ausgestellt und vielleicht sogar in Aktion zu sehen sein.

Quelle: harukaze5719 @ Twitter