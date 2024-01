AR, VR und KI: Willkommen im neuen Gaming-Zeitalter

Wie schnell die technologische Revolution derzeit im Gaming-Bereich voranschreitet, ist geradezu schwindelerregend! Viele Menschen erinnern sich noch an das Spielen auf dem Atari, mit minimaler Grafik und blechernem Sound, der eher aus ein paar Tönen bestand als musikalische Hintergrundatmosphäre zu schaffen. Zeitsprung ins Jahr 2024 – VR-Brillen, Augmentierte Realität, Künstliche Intelligenz, Gaming in der Cloud und Blockchain-Technologie zum Handel von virtuellen Inhalten gehören mittlerweile fast schon zum Gaming-Alltag, und die Trends fürs kommende Jahr sind ebenso aufregend wie teils etwas überwältigend.

Anzeige

Technologisch hat sich in der vergangenen Dekade in allen Lebensbereichen eine Menge getan, die Gaming-Industrie – eine der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen – profitiert hiervon jedoch besonders. Die Spielerlebnisse werden immer immersiver, die Grafiken hochauflösender, das Bewegung durch die fantastischen Welten der Videospiele immer intuitiver, so dass man mittlerweile komplett ins Spielgeschehen abtauchen kann. Daneben tut sich jedoch auch im Bereich Hardware eine Menge – cloudbasiertes Gaming lenkt den Fokus weg von leistungsstarken Konsolen, und gerade der mobile Gaming-Bereich bietet neue Möglichkeiten zu noch flexiblerem, ortsunabhängigem Zocken.

VR-Technologie

Um VR kommt heute wohl kein Hersteller mehr herum: jüngst launchte Apple sein Mixed Reality Headset Vision Pro, Playstation VR, Oculus Rift, Meta Quest und zahllose andere VR-Brillen haben sich bereits weltweit etabliert. Die Spieler befinden sich dabei mitten im Geschehen, und wenngleich so mancher dabei mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hat und die Technologie noch nicht ganz ausgereift ist, bietet sie dennoch ein komplett neues Spielerlebnis. Playstation VR2 kam in vergangenen Mai auf den Markt, Sony kündigte dazu jedoch für dieses Jahr neuen Zubehör und Spiele an, wie Vertigo 2, Toy Trains und Bulletstorm VR. Meta Quest kam vergangenen September mit Meta Quest VR 3 – einem Mixed Reality Headset – auf dem Markt, das ebenso wie die Apple‘s Vision Pro VR und Augmentierte Realität vereint.

Augmentierte Realität

Wohl jeder erinnert sich noch an den Durchbruch von AR im Gaming-Bereich, als Pokémon Go zum absoluten Spiele-Hit wurde und Eltern ebenso begeisterte wie zur Weißglut trieb, als Kinder und Jugendliche Pokémons im Freien jagten und damit das Hocken vor der Konsole aufgaben, gleichzeitig ständig unterwegs Halt machten, um einen der Charaktere einzufangen. Inzwischen geht Augmentierte Realität viel weiter und wartet 2024 mit einigen faszinierenden Trends: Jurrasic World Alive wird beispielsweise auf dem Smartphone gespielt und befördert die Spieler beispielsweise in einem realen Park direkt in die Welt der Dinosaurier. Zombies, Run! Klingt eher schauerlich, ist jedoch ein mobile AR-Game für Android und iPhone, das die Fitness fördert: es stellt sich auf die Bewegung des Spielers ein, der durchs Game spazieren und laufen muss. NBA All-World kam 2023 von den Entwicklern von Pokémon Go ebenfalls fürs Smartphone heraus und erlaubt es den Spielern sogar sich gegenseitig im PvP-Mode herauszufordern.

Künstliche Intelligenz

Die Anwendung von KI ist im Gaming-Bereich geradezu grenzenlos. Künstliche Intelligenz bedeutet im Grunde, dass Maschinen Tätigkeiten übernehmen, für die normalerweise menschliche Intelligenz notwendig ist. Was etwas beängstigend und nach Sci-Fi-Thriller klingt, schafft im Spiel neue Möglichkeiten, wie beispielsweise die Gegner zu personalisieren und deren Verhalten noch intuitiver zu machen. Non-Player Characters sind damit in der Lage, bestimmte Sprachbefehle oder Fragen des Spielers zu verstehen und entsprechend darauf zu reagieren. Gleichzeitig kann KI das Spielerlebnis individueller gestalten und bestimmte Präferenzen des Gamers analysieren – was wiederum den Spielverlauf beeinflussen kann, zum Beispiel welche Prämien er gewinnt oder welchen Herausforderungen er begegnet. Ein weiterer Bereich, in dem KI eine wachsende Bedeutung einnimmt sind Online-Casinos und neue Slot-Maschinen Spiele. Diese können individuell auf das Spielerverhalten reagieren und bestimmte Boni oder Prämien anbieten, und auch dem Spielerschutz ist es förderlich, wenn Künstliche Intelligenz besorgniserregendes Verhalten wahrnimmt und die Zocker frühzeitig warnt.

Cloud-basiertes Gaming

Vergangen sind die Zeiten, als man leistungsstarke Konsolen mit möglichst großem Speicher benötigte, um alle gewünschten Spiele überhaupt darauf spielen zu können – DVDs oder Downloads, die auf dem Gerät installiert werden müssen, verlieren zusehends an Bedeutung dank neuer, cloud-basierter Technologie. Das Game befindet sich hierbei auf einem externen Server und wird, ähnlich wie andere Streaming-Dienste, auf der Konsole gestreamt. Erworben wird in diesem Fall oft nicht ein individuelles Spiel, sondern ein Abo-Service für ein Sortiment an Spielen, was gleichzeitig bedeutet, dass der Spieler stets auf neue Updates und Erweiterungen zugreifen kann. Aktuelle Herausforderungen hierbei sind die Stabilität der Server und Verbindungen, um ein unterbrechungsfreies Erlebnis zu garantieren: die Internetverbindung muss schnell und zuverlässig sein, zudem können Latenzprobleme das Gameplay besonders bei schnellen Spielen negativ beeinträchtigen.

Blockchain-Technologie

Blockchain nimmt besonders im wirtschaftlichen Bereich eine wichtige Rolle ein, wo die Technologie es ermöglicht Abläufe und Vorgänge sicher zu speichern und transparent verfolgbar zu machen. Inzwischen wird dabei in virtuellen Welten wie der Metaverse auch Handel getrieben – mittels NFTs, die Eigentumsverhältnisse klar festlegen und somit Diebstahl oder Fälschungen verhindern. Nun verbreitet sich Blockchain auch im Gaming-Sektor, wo digitale Vermögenswerte darüber einfach ausgetauscht und faire Handelsbedingungen geschaffen werden. Neu sind in diesem Zusammenhang beispielsweise Play-To-Earn Games, wo Spieler Kryptowährung verdienen, mit denen sie dann in anderen Lebensbereichen bezahlen können. Auch Turniere, besonders im eSport-Bereich, lassen sich mit Blockchain-Technologie zuverlässiger verwalten.