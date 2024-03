be quiet! Dark Base 701 (weiß) Gehäuse im Test

Anzeige

Das be quiet! Dark Base 701 gibt es seit Ende letzten Jahres auf dem Markt. Neu ist allerdings die weiße Variante, die wir in diesem Test genauer unter die Lupe genommen haben. Bis auf die Farbe wurden keine Änderungen vorgenommen. Das Gehäuse richtet sich daher weiterhin an Anwender, die ein komfortables Gehäuse mit einem guten Luftstrom suchen.

Komfortabel ist es aufgrund des großzügigen Platzes für die Hardware, vielen Einbauhilfen, drei vorinstallierten Lüftern sowie Steuerungsmöglichkeiten der Lüftergeschwindigkeit und der Beleuchtung.

Zusätzlich gepunktet werden soll mit der Möglichkeit eines vertikalen Einbaus der Grafikkarte, einem Echtglasseitenteil und einem modernen USB-C-Anschluss im Top.

Der empfohlene Verkaufspreis des weißen Gehäuses liegt, wie bei der schwarzen Version, bei 229 Euro. Die schwarze Variante gibt es mittlerweile aber auch schon für unter 200 Euro im Handel.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer ausführlichen Anleitung, einer Alternativblende für die untere Abdeckung, einer Blende für HDD-Halterungen, Mehrwegkabelbindern, Gummierungen, sowie den Schrauben für den Einbau der Hardware.