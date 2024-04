DJI Power 1000: Neue Powerstation mit 1.024 Wh

DJI hat mit der Power 1000 eine neue Powerstation für den deutschen Markt vorgestellt. Man bewirbt dieses Modell als portable Stromversorgung für unterwegs. 1.024 Wh bringt die DJI Power 1000 mit. Auch die geringe Betriebslautstärke bewirbt der Anbieter, der sonst primär für seine Drohnen und anderweitiges Kamera-Equipment bekannt ist. So soll die Powerstation im Ultra-Leise-Modus nur maximal 23 bis 28 dB laut werden, wenn sie selbst aufgeladen wird.

Als Zielgruppe nennt DJI für die Power 1000 zum Beispiel Camper und Outdoor-Freunde. Als Anschlüsse nennt man zweimal USB-C (max. 140 W) und zweimal 24-W-USB-A sowie zwei AC-Steckdosen. Geht an der Powerstation selbst die Ladung zur Neige, kann sie entweder per Netzstrom oder per Solarpanel aufgeladen werden. Jeder SDC-Anschluss der Station kann dafür mit einem DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT) verbunden werden. Es lassen sich auf diese Weise ein bis drei DJI Power Solar Panel Adapter Module (MPPT) gleichzeitig ankoppeln, um die DJI Power 100 aufzuladen.

Wer mit Netzstrom auflädt, bekommt den Speicher der DJI Power 1000 natürlich schneller voll. Es gibt einen Fast-Recharge-Modus, der 1.200 Watt nutzt. Über diesen Modius kann die Powerstation in 70 Minuten auf 100 % Ladung kommen. Alternativ lässt sich auch schonender und leiser mit 600 Watt aufladen. Dabei nutzt die Stationen einen LFP-Akku (Lithium-Ferrophosphat) und soll bis zu 3.000 Zyklen und eine Lebensdauer von 10 Jahren bieten.

DJI nennt als maximale, kontinuierliche Ausgangsleistung nennt 2.200 Watt. Kurzzeitige Peaks kann man mit 4.400 Watt abdecken. Dank des USV-Modus können angeschlossene Geräte in 0,02 Sekunden mit Strom versorgt werden. Für die Sicherheit sorgt das DJI Battery Management System (BMS). Es soll Überstrom, Überspannung und Überentladung verhindern.

Der SDC-Anschluss der DJI Power integriert eine Schnellladefunktion für DJI-Drohnen (Mavic 3, Air 3, Inspire 3, Matrice 30). Hier hofft man also, die Käufer der hauseigenen drohnen auch von der DJI Power 1000 zu überzeugen.