Sony PlayStation VR2: Eingeschränkte Zukunftsaussichten für das VR-Headset?

Sony hat Anfang 2023 die PlayStation VR2 auf den Markt gebracht. Danach wurde es schnell relativ ruhig um das VR-Headset. Schon seit einer Weile gibt es inoffizielle Meldungen, laut denen die Verkaufszahlen der PS VR2 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein sollen. Jetzt kommen Berichte dazu, laut denen Sony intern die Konsequenzen gezogen habe. Demnach weise man etwa der Spieleentwicklung für die PlayStation VR2 kaum noch Ressourcen zu.

Demnach seien aktuell nur zwei First-Party-Spiele für die PlayStation VR2 in der Entwicklung. Es sei auch nicht gesichert, dass diese beiden Titel am Ende überhaupt erscheinen. Ebenfalls sei es schwer für die internen Studios, Sony von weiteren VR-Projekten zu überzeugen. Offenbar will Sony die PlayStation VR2 zwar weiter am Markt “nebenbei laufen lassen”, aber möglichst wenige Ressourcen in das Ökosystem investieren. Ein Musterbeispiel dafür mag die Ankündigung von “Astro Bot” sein. Das kommende PS5-Exklusivspiel enthält keinerlei VR-Unterstützung. Das hat viele Fans enttäuscht, da “Astro Bot: Rescue Mission” eines der beliebtesten Spiele für die erste PS VR gewesen ist.

Das Studio hinter “Horizon Call of the Mountain”, Firesprite, hat Sony unterdessen erheblich zusammengestrichen. Generell sieht es in der Spieleindustrie aktuell so aus, dass viele Studios entweder geschlossen worden sind oder unter Kürzungen leiden. Es weht ein rauerer Wind als in den letzten Jahren. Entsprechend scheint auch Sony seine Investitionen sehr genau abzuwägen. Und die PS VR2 spielt da offenbar keine große Rolle mehr.

Zu beachten ist, dass Sony diese Meldungen natürlich weder bestätigt noch dementiert hat. Doch der Umgang mit dem VR-Headset spricht durchaus Bände, denn große Ankündigungen sind nach dem Launch ausgeblieben.

Quelle: Android Central