LG produziert erste Tandem-OLED-Displays für Notebooks

LG Display, ein Tochterunternehmen von LG Electronics, das Display-Panels für verschiedene Marktsegmente herstellt, hat bestätigt, dass die weltweit ersten Tandem-OLED-Panels für Notebooks ausgeliefert werden. Es handelt sich um Pendants mit 13 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln. Der Clou liegt darin, dass diese Bildschirme nicht nur eine, sondern zwei Schichten mit roten, grünen und blauen Pixeln verwenden. Aus diesem Dual-Layer-Aufbau ergibt sich eben auch der Name.

In der Praxis sollen die Tandem-OLEDs zahlreiche, technische Vorteile mitbringen. So weisen sie laut LG Display eine doppelt so lange Lebensdauer auf wie herkömmliche OLEDs und können dreimal so hell werden. Dennoch werde der Stromverbrauch um bis zu 40 % reduziert. Obendrein sind die Tandem-OLEDs etwa 40 % dünner und 28 % leichter als konventionelle OLEDs. Konkrete Partner, welche die Panels einsetzen könnten, verschweigt LG Display jedoch derzeit noch.

Die Tandem-OLEDs decken laut LG Display den Farbraum DCI-P3 zu 100 % ab. Auch können entsprechende Bildschirme nach VESA DisplayHDR True Black 500 zertifiziert werden. Integriert sei auch direkt ein Touchsensor, was die Tandem-OLEDs auch für Tablets geeignet macht. Ursprünglich hat LG Display diese Panels im Übrigen im Automotive-Sektor eingesetzt. Jetzt bringt man die Technik in Notebooks.

Was man aber auch berücksichtigen sollte: Technisch klingt das natürlich alles erstklassig. Doch dürften auch die Herstellungskosten höher liegen, sodass man hier folgerichtig auch mit Premium-Notebooks zu verhältnismäßig hohen Preisen rechnen sollte.

