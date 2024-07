Intel Panther Lake: Neue Informationen zur kommenden CPU-Generation

Intel wird im Verlauf des nächsten Jahres mit Panther Lake neue Chips auf den Markt bringen. Inzwischen gibt es neue Gerüchte zu den kommenden Prozessoren. Dabei soll die übernächste Generation von Performance-Kernen Verwendung finden. Diese basiert auf der Architektur Cougar Cove. Wiederum werden aber die Effizienz- und Low-Power-Stromspar-Kerne auf Skymont setzen. Dies würde also identisch zu Lunar Lake und Arrow Lake verbleiben.

Anzeige

Panther Lake soll für die GPU auf eine 3. Arc-Generation auf Basis der Architektur Celestial setzen. Für den Notebook-Bereich seien laut aktuellen Leaks folgende Aufbauten geplant:

Panther Lake-U (PTL-U): 4P + 4LP Kerne (+4 Xe3-Kerne)

Panther Lake-H (PTL-H): 4P + 8E + 4LP Kerne (+4 Xe3-Kerne)

Panther Lake-P (PTL-P): 4P + 8E + 4LP Kerne (+12 Xe3-Kerne)

Die sparsame U-Version soll auf die Effizienz-Kerne verzichten, heißt es. Zwischen Panther Lake-H und Panther Lake-P wäre der entscheidende Unterschied, dass die integrierte GPU bei der P-Version zwölf statt nur vier Xe3-Kerne einsetzen kann. Panther Lake-U wäre eher der Nachfolger von Lunar Lake. Panther Lake-H und Panther Lake-P würden wiederum direkt Meteor Lake beerben. Ob Intel, wie bei Lion Cove, auch bei Cougar Cove als HyperThreading verzichten wird, ist noch unbestätigt.

Intel will Panther Lake verstärkt in seinen eigenen Werken fertigen. TSMC dürfte aber weiterhin als Partner im Boot bleiben. Man rechnet für die zweite Jahreshälfte 2025 mit der Einführung von Panther Lake. Bis dahin werden also sicherlich noch weitere Daten durchsickern.

Quelle: Jaykihn (X)