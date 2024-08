Bericht: ARM entwickelt diskrete, spieletaugliche GPUs

In Israel wird berichtet, dass die Chipentwickler von ARM in dem Land an einer neuen eigenständigen GPU arbeiten. Damit beabsichtigt ARM offenbar, Intel, AMD und Nvidia im lukrativen Markt für dedizierte GPUs herauszufordern. Dabei geht es wohl um mehr als in System-on-Chips integrierte Grafikeinheiten, die ARM bereits entwickelt hat.

Mit dem Projekt vertraute Quellen melden, dass ARM im Entwicklungszentrum in Ra’anana, Israel, ein Team von etwa 100 hochqualifizierten Ingenieuren, die sich auf Chip- und Softwareentwicklung spezialisiert haben, damit beschäftigt. Das Hauptziel des Teams besteht darin, GPUs für die Videospielindustrie zu entwickeln, obwohl spekuliert wird, dass diese Technologie in Zukunft möglicherweise für die KI-Verarbeitung angepasst werden könnte, ähnlich wie NVIDIA schrittweise KI-Hardwarebeschleuniger in sein Angebot integriert hat.

Das israelische Entwicklungszentrum spielt laut der israelischen Wirtschaftszeitung Globes eine zentrale Rolle in dieser Initiative, wobei die Hardware-Teams an wesentlichen Komponenten für diese GPUs arbeiten, einschließlich der Immortalis- und Mali-GPUs. Gleichzeitig entwickeln die Software-Teams Schnittstellen für externe Grafikengine-Entwickler und arbeiten sowohl mit etablierten Spieleentwicklern als auch mit Startups zusammen.

Während ARM bereits durch Partnerschaften mit Unternehmen wie Qualcomm, die Snapdragon X-Chips verwenden, Fortschritte auf dem PC-Markt macht, verfügen diese derzeit über integrierte GPUs. ARMs Ziel ist es, eigenständige GPUs einzuführen, um auch in diesem Bereich konkurrieren zu können, denn für Chiphersteller wie Qualcomm ist es ein steiniger Weg zu mehr Windows-Marktanteilen.

Obwohl viele Details noch unklar sind, gibt es Hinweise darauf, dass ARMs eigenständige GPU-Architekturen auch in zukünftigen ARM-basierten Copilot+ PCs und möglicherweise in Desktop-Konfigurationen verwendet werden könnten. Das genaue Stadium des GPU-Projekts von ARM ist noch nicht bekannt, aber die Entwicklung dürfte sich über mehrere Jahre hinziehen.

Quelle: Globes