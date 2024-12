MicroLEDs revolutionieren die Kontaktlinsenindustrie

Die MicroLED-Technologie hat den Display-Markt durchdrungen, und die größten Hersteller der Branche treiben die Entwicklung dieser Bildschirme voran. MicroLEDs sollen ein besseres Bild liefern als HD-LED-Displays, mit höherer Helligkeit, Kontrast, Reaktionszeiten und Schwarzwerten. Die Bezeichnung geht auf die Technologie zurück, die dies möglich macht: winzige LEDs, die auf einem Flachbild-Relay mit weit weniger Schichten als selbst OLEDs aufgebracht sind. Dank ihrer geringen Dichte lässt sich diese Technologie auch in transparente Rahmen integrieren.

Während MicroLEDs bereits Bildschirme und Monitore revolutioniert haben, verändern sie nun auch die Möglichkeiten der zukünftigen Kontaktlinsentechnologie.

Entwicklungen im Bereich der Kontaktlinsenherstellung

Die Kontaktlinsenindustrie hat bereits große Fortschritte in der Technologie und der Entwicklung heutiger Produkte gemacht. Durch neue und fortschrittliche Herstellungsverfahren bieten zahlreiche Linsen mittlerweile entscheidende Korrekturen des Sehvermögens, und dies kostengünstiger als ihre Vorgänger. Neben den Kosteneinsparungen haben neue Linsen auch längere Tragezeiten und zusätzliche Funktionen, die über die reine Sehstärkenkorrektur und kosmetische Effekte hinausgehen. Selbst Tageslinsen wie Acuvue und Dailies verfügen über selbstbefeuchtende Technologien, die dafür sorgen, dass die Linsen den ganzen Tag feucht bleiben. Sie nutzen hydratisierte Silikonschichten, die Sauerstoff an die Augenoberfläche gelangen lassen und so das Auge atmen lassen und den Tragekomfort erhöhen.

Moderne Kontaktlinsen bieten zudem Varianten für unterschiedliche Umgebungen und eine stärkere digitale Nutzung. Transition-Kontaktlinsen haben photochrome Eigenschaften, die das Risiko einer Infektion bei Rissen minimieren und sich nahtlos an Lichtveränderungen anpassen, sei es UV oder HEV. Darüber hinaus nutzen viele Linsen BlueBlock-Technologie, um schädliche Blaulichtwellenlängen zu reduzieren, die das Auge erreichen. Dies verringert die digitale Augenbelastung und hilft, den zirkadianen Rhythmus zu erhalten, während der Träger digitale Geräte nutzt und künstlichem Licht mit LED ausgesetzt ist.

Wie MicroLEDs die Industrie verändern werden

Mit der Expansion der Kontaktlinsenindustrie scheint der Markt bereit für den Einstieg von MicroLEDs. Große Entwickler wie Mojo Vision arbeiten bereits aktiv daran, diese Technologie Realität werden zu lassen. Während der Hype meist um die Entwicklung von Smart-Kontaktlinsen kreist, konzentriert sich das Unternehmen nun auf MicroLED-Displays. Die Integration dieser Technologie in Kontaktlinsen könnte in naher Zukunft realisierbar sein, da das Unternehmen diese Technologie bereits bei seinen frühen Smart-Kontaktlinsen-Modellen in Aktion vorführte.

Jede neue Technologie, die so medizinisch relevant ist wie Kontaktlinsen, muss Komfort, Sicherheit und eine nahtlose Integration für den Träger in den Vordergrund stellen. Daher sind gründliche Forschung und Entwicklung erforderlich, bevor Fortschritte erzielt werden können. Da Smart-Brillen bereits auf Akzeptanz in der Öffentlichkeit stoßen, ist die Möglichkeit einer breiten Akzeptanz für AR-fähige Linsen nicht mehr weit entfernt. Mit der hohen Qualität und Leichtigkeit der MicroLED-Technologie bietet sich die Möglichkeit, Linsen zu schaffen, die dem Träger in Echtzeit verschiedene Statistiken und Umwelthinweise anzeigen.

Sollten die größten Entwickler weiterhin Fortschritte bei der Massenproduktion von MicroLEDs zeigen, könnte dies auch eine schnellere Integration von Gyro- und anderen Sensoren in zukünftige Versionen von technologisch integrierten Kontaktlinsen ermöglichen. Eine der bisherigen Hürden bei der Integration dieser leistungsstarken Displays war die Notwendigkeit einer konstanten Stromversorgung. Da sie am Auge getragen werden sollen, kommen Kabel und Steckverbindungen nicht infrage. Forscher der Nanyang Technological University haben jedoch eine ultradünne Batterie entwickelt, die möglicherweise in Kontaktlinsen eingebettet und durch Tränenflüssigkeit betrieben werden kann. Zusammen mit den natürlichen Eigenschaften moderner Kontaktlinsen zur Tränenproduktion eröffnet dies neue Perspektiven für die MicroLED-Technologie in der Zukunft der Industrie.