Schlüsselerfindungen, die Kontaktlinsen in das moderne Zeitalter bringen

Wenn es eine Branche gibt, die für ihre ständige Innovation bekannt ist, dann ist es die Augenoptik. Neben polarisierten Sonnenbrillen, phototropen Gläsern und sogar Linsen, die Ihre Sehkraft auf mehrere Distanzen korrigieren können, sind Hersteller auch dafür bekannt, frühe Anwender neuer Technologien zu sein. Das ist besonders deutlich bei dem anhaltenden Aufstieg von Smart Glasses. Dank Modellen wie Ray-Ban Meta und der Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI), Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) durch Apple Vision Pro ist es kein Wunder, dass der Markt für Smart Glasses in diesem Jahr mehr als 16,5 Milliarden Euro wert ist.

Natürlich beschränken sich diese Entwicklungen nicht nur auf Brillen und Sonnenbrillen. Auch Kontaktlinsen erhalten neue Drehungen, was zu vielfältigeren Anwendungen führt. Hier sind nur einige der wichtigsten Innovationen, die sie fest in das moderne Zeitalter bringen:

Kontaktlinsen gegen Computerbelastung

Die Deutschen nutzen digitale Geräte mehr als je zuvor. Ein Bericht des ZDF gibt an, dass die durchschnittliche Bildschirmzeit im Land bei 71 Stunden pro Woche liegt. Für die sogenannten Digital Natives im Alter von 18 bis 39 Jahren liegt diese Zahl sogar bei 93 Stunden – das sind volle vier Tage pro Woche. So viel Zeit, die man damit verbringt, Bildschirme aus nächster Nähe zu betrachten, kann zu Augenbelastung, Müdigkeit, Kopfschmerzen und sogar verschwommenem Sehen führen. Moderne Kontaktlinsen sind darauf ausgelegt, damit umzugehen, und selbst große Marken bieten jetzt Linsen an, die darauf ausgelegt sind, die Auswirkungen der übermäßigen Nutzung von Geräten zu bekämpfen. Werfen Sie einen Blick auf den Katalog von Biofinity Kontaktlinsen. Neben multifokalen und torischen Linsen, die zur Korrektur von Brechungsfehlern gedacht sind, umfasst er jetzt auch Kontaktlinsen, die speziell für digitale Lebensstile entwickelt wurden, wie Biofinity Energys. Diese verwenden ein einzigartiges Digital Zone Optics Linsendesign, das in der Mitte leicht gekrümmt ist, um einen Vergrößerungseffekt zu erzeugen, der die Belastung verringert und die Müdigkeit bei der Nutzung digitaler Geräte verhindert.

Kontaktlinsen zur Medikamentenabgabe

Wenn Ihre Augen verletzt werden – zum Beispiel durch einen Fußballtreffer oder eine gerissene Kontaktlinse – dauert es in der Regel zwei bis drei Tage, bis sie heilen. Medpertise merkt jedoch an, dass sich die Genesungszeit auf vier Wochen oder länger erstrecken kann, wenn der Schaden schwerwiegender ist und unter die Oberfläche reicht, was bei Hornhautverbrennungen, Infektionen und Perforationen der Fall ist. In diesen Fällen kann Ihr Arzt Ihnen empfehlen, ein Pflaster zu tragen, um dem betroffenen Auge zu helfen, langsam zu heilen. Moderne Kontaktlinsen beschleunigen den Prozess, da sie nun Medikamente direkt an Ihre Augen abgeben können. Forscher der Universität Waterloo haben einen Weg gefunden, Gelatinemethacrylat in ein Biomaterial zu verwandeln, das zehnmal stärker ist als Kollagen. Dieses Biomaterial liefert Enzyme, die natürlicherweise im Auge vorkommen, während es heilt. Die Menge der in das Auge eingeführten Enzyme steigt je nach Schwere der Verletzung an und optimiert so den Genesungsprozess.

Gesundheitsüberwachende Kontaktlinsen

Wir haben vor einigen Jahren zum ersten Mal von intelligenten Kontaktlinsen gehört, als die Google Kontaktlinsen auf den Markt kamen. Diese wurden in Zusammenarbeit mit dem Augenpflegeunternehmen Alcon entwickelt, das vor allem für seine Air Optix Kontaktlinsen bekannt ist, und sollten für Diabetiker von Vorteil sein. Die Kontaktlinsen hatten haardünne Sensoren, die Blutzuckerwerte in der Tränenflüssigkeit des Trägers erkennen und diese Messungen per Smartphone übermitteln konnten. Diese wurden 2018 schließlich eingestellt, nachdem kein Zusammenhang zwischen Tränen- und Blutzuckerspiegel gefunden wurde. Heute kann man jedoch sagen, dass intelligente Kontaktlinsen zur Gesundheitsüberwachung der Realität näher kommen. Chinesische Forscher haben kürzlich bewiesen, dass ein Dual-Schaltkreis-Linsendesign den Augeninnendruck unter verschiedenen Umweltbedingungen genau überwachen kann. Wie bei den Google-Kontaktlinsen können die Ergebnisse dieser Messungen drahtlos in Echtzeit an den Träger gesendet werden. Sobald dieser Prototyp vollständig entwickelt ist, verspricht er äußerst nützlich für Menschen zu sein, die an Glaukom leiden – einer Krankheit, die durch Flüssigkeitsansammlungen und hohen Augeninnendruck verursacht wird und zum Verlust des Sehvermögens führen kann.

Selbstladende Kontaktlinsen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Kontaktlinsen mit drahtlosen Fähigkeiten, wie z.B. solche mit Gesundheitsüberwachungsfunktionen, mit Energie versorgt werden? Ein Team der Nanyang Technological University hat kürzlich einen Weg gefunden, Kontaktlinsen nur mit menschlichen Tränen aufzuladen. Inspiriert von Mission Impossible, sind die Batterien dieser Linsen, die durch Tränenflüssigkeit betrieben werden, mit einer Dicke von nur 0,2 mm rasiermesserdünn. Das Aufladen erfolgt, wenn die Natrium- und Chloridionen in menschlichen Tränen eine chemische Reaktion mit der Glukose auf den Batterien erzeugen. Die Forscher arbeiten intensiv daran, diese Technologie zur Massenproduktion zu bringen, wo sie die Entwicklung wirklich intelligenter, aber kompakter Kontaktlinsen, die Smart Glasses in ihrer Verwendung von KI, AR und VR nachahmen, erheblich unterstützen kann.