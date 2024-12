Xiaomi Robot Vacuum X20 Max und X20 Pro: Zwei neue Robo-Staubsauger

Xiaomi bringt mit den beiden Xiaomi Robot Vacuum X20 Max und X20 Pro: zwei neue Saugroboter in Deutschland auf den Markt. Diese hatte man generell auch im Oktober 2024 schon angekündigt, nennt aber nun alle Details zum hiesigen Start. Grundsätzlich setzen beide Pendants auf große Lade- und Entleerungsstationen. Ein Luftstrom transportiert den Inhalt des Staubbehälters der Roboter in den Staubbeutel der Station. Mit 2,5 Liter Fassungsvolumen muss der Staubbeutel ca. alle 75 Tage geleert werden.

Ein weiterer Mehrwert der Station: Die Wischpads werden automatisch gereinigt und anschließend heißluftgetrocknet. Dabei erreicht der Xiaomi Robot Vacuum X20 Max 8.000 pa als Saugleistung, während es beim Pro-Modell dann “nur” 7.000 pa sind. Gemeinsam ist beiden Modellen der Frischwassertank mit 4 l in der Ladestation. Der X20 Max verfügt über einen ausfahrbaren Wischarm, um besser Ecken und Wandränder zu reinigen. Die Wischpads werden nach der Reinigung in der Basisstation mit bis zu 55 Grad gereinigt. Dank seines Akkus mit 5.200 mAh soll der Saugroboter bis zu 120 Minuten am Stück reinigen.

Der Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro verfügt abermals über einen Akku mit 5.200 mAh, kann damit aber aufgrund seiner reduzierten Saugleistung sogar bis zu 160 Minuten reinigen. Auch dieses Modell nutzt Laser-Navigation. Ultraschallsensoren erkennen, wenn vom Boden auf den Teppich gewechselt wird und heben automatisch die Wischpads an, um den Teppich trocken zu halten.

Als Begleit-App der Xiaomi Robot Vacuum X20 Max und X20 Pro dient Mi Home / Xiaomi Home.

Preise und Verfügbarkeit

Der Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro ist ab dem 2. Dezember bei Mi.com im Vorverkauf für eine Anzahlung von 10 Euro erhältlich. Die UVP beträgt 499,99 Euro.

Der Xiaomi Robot Vacuum X20 Max ist ab dem 2. Dezember vorbestellbar und kostet 649,99 Euro (UVP). Aktuell läuft eine Vorbestellaktion mit 50 Euro Rabatt, sodass der Xiaomi Robot Vacuum X20 Max für 599,99 Euro angeboten wird.

Quelle: Pressemeldung