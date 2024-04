Xiaomi Robot Vacuum X20+ ist ab sofort für 399,99 Euro erhältlich

Xiaomi bringt ab sofort seinen neuen Robot Vacuum X20+ in den Handel. Dieser Saug- und Wischroboter mit Entleerungsstation ist ab sofort direkt via Mi.com zum Preis von 399,99 Euro erhältlich. Das Gerät arbeitet mit Laser-Navigation und lässt sich per App bzw. auch per Sprachsteuerung bedienen. Die besagte Basisstation kann sowohl den Staubbehälter entleeren als auch die Mopp-Pads auswaschen.

Laut Xiaomi kann der Xiaomi Robot Vacuum X20+ dank seiner Station und des Staubbeutels 75 Tage ohne manuelle Entleerung arbeiten. Danach sollte der jeweilige Beutel allerdings ausgetauscht werden. Zu den Mopp-Pads ist zu ergänzen, dass diese in der Station nicht nur gewaschen, sondern anschließend auch mit heißer Luft getrocknet werden. Über einen Frischwassertank mit 4 Kapazität wird der Roboter wieder mit Wasser versorgt. Dabei erreicht der Saugroboter eine Leistung von 6.000 pa und arbeitet mit einem Akku mit 5.200 mAh.

Die Wischpads des Xiaomi Robot Vacuum X20+ rotieren mit 180 Umdrehungen pro Minute. Als Begleit-App dient hier natürlich Xiaomi Home, sodass sich auch Zeitpläne anlegen lassen, No-Go-Areale definieren und mehr. Die erwähnte Sprachsteuerung ist etwa über Amazon Alexa und den Google Assistant möglich.

Xiaomi selbst führt den Robot Vacuum X20+ ab sofort auf seiner offiziellen Website für 399,99 Euro auf.

