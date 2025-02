Intel verzichtet 2025 auf neue Desktop- & Gaming-CPUs

Nach Bekanntgabe der letzten Finanzergebnisse hat Intel auf Nachfrage einige der Gerüchte aus dem Vorjahr bestätigt. Demnach beschränkt sich der Marktführer dieses Jahr auf neue Mobilprozessoren und wird 2025 keine neue Generation von Desktop- bzw. Gaming-CPUs auf den Markt bringen. Letztere werden erst 2026 erscheinen.

Das erklärten die beiden aktuellen Interims-CEOs von Intel, Michelle Johnston Holthaus and Dave Zinsner, im Gespräch mit Investoren Ende letzter Woche. Zuvor hatte Intel ein erneut desaströses Quartalsergebnis vorgelegt. In den letzten drei Monaten 2024 verzeichnete Intel einen Umsatzrückgang von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter dem Strich drehte das Ergebnis einen Nettogewinn von 2,7 Milliarden US-Dollar Ende 2023 in einen Nettoverlust von 126 Millionen Dollar. Das schließt sogar 1,1 Milliarden Dollar Subventionen der US-Regierung ein. Im Gesamtjahr 2024 musste Intel sogar einen Nettoverlust von 18,8 Milliarden Dollar hinnehmen.

Trotzdem blickten die beiden Co-Chefs, die ihre Positionen erst vor zwei Monaten übernommen haben, nachdem der bisherige CEO Pat Gelsinger überraschend seinen Posten räumen musste, positiv in die Zukunft. Die Arbeit an “Panther Lake”, Intels neuer Generation von Notebook-Prozessoren aus der eigenen 18A-Fertigung, kommt demnach gut voran, sodass der Einführung in der zweiten Hälfte dieses Jahres nichts im Wege steht. Panther Lake soll energieeffizienter arbeiten und eine stärkere Grafikleistung sowie höhere KI-Beschleunigung mitbringen als die bisherigen Mobil-CPUs von Intel.

Beobachter hatten gehofft, dass Intel die Mikroarchitektur von Panther Lake auch in Desktop-CPUs nutzen wird, aber schon im letzten Sommer hieß es, dass Intel bei Desktop-CPUs wohl mit Nova Lake statt Panther Lake gehen wird. Michelle Johnston Holthaus spricht im Desktop-Bereich jetzt auch nur noch von “Nova Lake” und bestätigt damit das letzten September aufgetauchte Gerücht, dass Intel auf einen Arrow Lake-S Refresh verzichtet. Die aktuelle Arrow-Lake-Generation ist Ende 2024 als Core Ultra 200 Serie von Desktop- und Gaming-CPUs auf den Markt gekommen.

Erst Nova Lake wird wohl signifikante Performance-Verbesserungen liefern, aber Spezifikationen sind bislang nicht bekannt. Da die ersten Nova-Lake-CPUs erst 2026 erscheinen werden, ist dies aber nicht ungewöhnlich. Unklar ist aber auch, ob diese neue Prozessorgeneration den LGA1851-Sockel nutzen wird, der erst mit den aktuellen Core Ultra 200 Arrow-Lake-CPUs eingeführt wurde.

Quelle: Intel-Stellungnahmen @ The Motley Fool