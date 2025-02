Qualcomm Dragonwing: Neue Dachmarke für Hard- und Software vorgestellt

Qualcomm präsentiert noch vor Beginn des Mobile World Congress 2025 (MWC), der bald in Barcelona beginnen wird, eine neue Marke. Mit Dragonwing will man unter einem neuen Banner als Dachmarke verschiedene Lösungen für Geschäftskunden bündeln. Dragonwing wird also Snapdragon als große Marke ergänzen. Laut Qualcomm berücksichtige man damit viele neue Produktkategorien, für welche man jetzt klarer seine Lösungen vermarkten könne und müsse.

Qualcomm Dragonwing soll also als Markendach für z. B. Custom-Hard- und Software-Lösungen für industrielle Roboter, Kameras, Drohnen und weitere Gerätekategorien dienen. Es geht im Kern um industrielle und Embedded-IoT-Lösungen (Internet of Things). Ebenfalls nennt der Hersteller als Einsatzbereiche Networking-Lösungen und die Mobilfunk-Infrastruktur. Man will Geschäftskunden da flexible und skalierbare Gesamtlösungen anbieten. Klar, dass auch KI eine Rolle spielen soll.

Wer sich aber konkretere Produktankündigungen erhofft, muss erst einmal abwarten. Heute hat Qualcomm Dragonwing nur als größere Marke vorgestellt. Man handhabt es hier also im Grunde ähnlich wie bei seiner Marke Snapdragon. Letztere umfasst etwa neben SoCs für Smartphones und Tablets z. B. auch Chips für PCs, Kopfhörer oder Fahrzeuge. Auch Dragonwing wird für Lösungen verschiedener Bereiche stehen.