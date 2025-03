Mit Nostalgie zu bahnbrechenden Ergebnissen – Systemkameras im Retro-Look

Der Fortschritt in der Fotografie ist seit jeher von der Technik geprägt. Waren es zu Zeiten des analogen Films Emulsionen mit einer höheren Lichtempfindlichkeit, so sind es heute die Sensoren in den Digitalkameras, die am deutlichsten das Fortschreiten der Technik anzeigen.

Bei allem Fortschritt sehnen sich allerdings viele Fotografen, unabhängig davon, ob diese Amateure oder Profis sind, nach einem Zeitalter, in dem die Fotografie einen größeren Stellenwert als Handwerk hatte, zurück. Mit dem Fortschreiten der Kameratechnik sind die haptischen Bedienelemente an Kameras schrittweise verschwunden, sogar die Blende der Objektive ließ sich nur noch im Menü anpassen.

In der Fotografie dreht sich alles um drei Elemente: die Blendenöffnung, die Belichtungszeit und die Lichtsensibilität des Films, beziehungsweise heute des Sensors. Kameranutzer möchten nicht lange durch komplexe Menüs navigieren, um Zugriff auf diesen Dreiklang der Fotografie zu haben. Mittlerweile haben viele Kamerahersteller das erkannt und damit begonnen, Kameras im Retro-Stil auf den Markt zu bringen. Die modernen Kameras sind wie die klassischen Filmkameras der 1960er- und 1970er-Jahre mit haptischen Bedienelementen ausgestattet. Nicht mehr länger muss die Kamera so vom Auge genommen werden, wenn auf eine veränderte Lichtsituation durch das Verstellen der Blende reagiert werden soll. Es reicht ein kurzer Dreh am Blendenring des Objekts.

Der Vorreiter schlechthin in diesem Bereich ist Fujifilm. Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt hat der Traditionshersteller erkannt, dass sich viele Fotografen nach weniger technisierten Kameras und der analogen Zeit zurücksehnen. So war der japanische Hersteller der Erste, der Plastikgehäuse durch Metall ersetzte und zum klassischen Format der Kamera zurückkehrte. Dabei wurde auf eines allerdings nicht verzichtet – auf die technische Exzellenz. Wer also eine Fujifilm Systemkamera kaufen möchte, erhält eine perfekte Mischung aus technischer Perfektion, herausragenden Optiken und Nostalgie.

Perfekte Farben im Retro-Look

Fujifilm hat regelrecht ein neues Zeitalter eingeläutet und bewiesen, dass Retro-Kameras kein kurzweiliger Trend sind. Entschleunigte Fotografie, die den Fotografen wieder sämtliche kreativen Möglichkeiten an die Hand gibt, ist im Zeitalter der Smartphone-Fotografie angesagt. Während beim Smartphone oder sogar bei den Modellen anderer Kamerahersteller alles die Software übernimmt, hat bei den Retro-Modellen der Fotograf das Sagen und bestimmt selbst, wie viel Kontrolle an die verbaute Software abgegeben wird.

Neben der hochwertigen und robusten Verarbeitung spielt besonders die Farbverarbeitung eine entscheidende Rolle. Fujifilm greift als traditioneller Hersteller analoger Filme auf das Wissen von früher zurück, um heute den Kunden perfekte Farben zu liefern, die oft keine oder nur eine minimale digitale Nachbearbeitung brauchen.

Mehr als nur eine Hommage

Wurden Retro-Kameras vor wenigen Jahren noch als Trend belächelt, so ist heute klar, dass sie das Beste zweier Welten miteinander vereinen. Die neueste Technik trifft auf eine Haptik und eine Bedienung, die den Nutzern erneut die Kontrolle über ihre Kreativität in der Fotografie zurückgibt.

Einsteiger und Profis werden fündig und bekommen mit einer dieser Kameras nicht nur ein geniales Werkzeug, sondern auch ein Objekt, das zum Experimentieren und zu kreativen Versuchen einlädt. Die Nostalgie ist in diesem Fall kein Schritt zurück, sondern die Renaissance handgemachter Fotografie.